वनडे सीरीज का रोमांचक अंत, तीसरे एवं आखिरी मैच ने पलट दिया पूरा पासा 

थाईलैंड की महिला टीम ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए नीदरलैंड्स का दौरा (Thailand women's cricket team in the Netherlands in 2023) किया। 3 से 7 जुलाई तक खेली गई वनडे सीरीज 1-1 से बराबर रही। पहले वनडे में नीदरलैंड्स ने 57 रनों से जीत हासिल की थी, वहीं दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था। तीसरे वनडे में थाईलैंड ने 124 रनों से जबरदस्त जीत हासिल कर सीरीज को बराबर किया।

3 जुलाई को पहले वनडे में नीदरलैंड्स ने पहले खेलते हुए 48.1 ओवर में 204 रन बनाये, जिसमें रोबिने रिजके ने 78 गेंदों में 83 रनों की बेहतरीन पारी खेली। लक्ष्य के जवाब में एन चैंथम के 65 रनों की बढ़िया पारी के बावजूद थाईलैंड की टीम 36.4 ओवर में सिर्फ 147 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में भी रोबिने रिजके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट लिए और मैच में ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रिजके के अलावा आईरिस ज़्वीलिंग ने भी तीन विकेट लिए थे।

5 जुलाई को दूसरा वनडे रद्द होने के बाद 7 जुलाई को खेले गए तीसरे वनडे में थाईलैंड ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 187/9 का स्कोर बनाया, जिसमें एन चैंथम ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाये। गेंदबाजी में डच टीम की तरफ से एवा लिंच ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। लक्ष्य के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 27.5 ओवर में सिर्फ 63 रन बनाकर ढेर हो गई और आईरिस ज़्वीलिंग (32) के अलावा कोई भी बल्लेबाज 10 रन भी नहीं बना सकीं। थाईलैंड की ओनीचा कामचौंफू ने सिर्फ 2 रन देकर 3 विकेट लिए।

तीन मैचों की सीरीज में थाईलैंड की एन चैंथम ने सबसे ज्यादा 129 रन बनाये, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे। गेंदबाजी में थाईलैंड की ओनीचा कामचौंफू और नीदरलैंड्स की आईरिस ज़्वीलिंग ने सबसे ज्यादा 5-5 विकेट लिए।

