भुवनेश्वर कुमार ने मनाया अपनी बेटी का पहला जन्मदिन, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें

भारतीय टीम (Indian Cricket Team) के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने सोशल मीडिया पर अपने परिवार संग कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। भुवनेश्वर कुमार ने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन के अवसर पर इन्स्टाग्राम पर कई फोटोज पोस्ट की, जिसमें उनकी पत्नी नुपुर नगर भी मौजूद हैं। भुवनेश्वर कुमार ने फोटो अपलोड करते हुए कैप्शन में लिखा कि, 'To many more firsts!! Happy 1 to us' यानी उन्होंने अपनी बेटी के पहले जन्मदिन पर अपने परिवार को बधाई दी है।

भुवनेश्वर कुमार की पत्नी नुपुर नगर ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें परिवार के तीनों सदस्य काफी खुश नजर आ रहें हैं और उन्होंने कैप्शन में लिखा कि, 'मेरी प्यारी बेटी तुम हमारे लिए एक जादू की तरह हो आपको पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं। भुवनेश्वर कुमार के इस पोस्ट पर भारत के कई खिलाड़ियों ने भी अपनी शुभकामनाएं कमेन्ट के जरिये भेजी है, जिसमें शिखर धवन ने लिखा कि, 'हैप्पी बर्थडे प्यारी बेटी।' साथ ही टीम इंडिया से बहार चल रहे सिद्दार्थ कौल ने कमेन्ट करते हुए बधाई दी और लिखा कि हैप्पी बर्थडे गुड़िया।

आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार हाल ही में टीम इंडिया की टी20 टीम का हिस्सा थे। टी20 विश्व कप के बाद न्यूज़ीलैंड में हुई टी20 सीरीज में भी वह खेलते हुए नजर आये लेकिन एकदिवसीय सीरीज के लिए उनका चयन नहीं किया गया। न्यूज़ीलैंड से लौटने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का जन्मदिन अपने परिवार संग मनाया है और सोशल मीडिया के जरिये अपनी बेटी को बधाई दी है।

टी20 विश्व कप में भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। उन्होंने 6 मुकाबलों में 18.4 ओवर में 115 रन देकर चार विकेट हासिल किये और इस दौरान उनका इकॉनमी रन रेट 6.16 रहा। न्यूज़ीलैंड सीरीज में भी वह काफी किफायती साबित हुए।

