दिल्ली कैपिटल्स ने इशांत शर्मा और पृथ्वी शॉ के बीच करवाया मजेदार मुकाबला, सामने आया वीडियो 

आईपीएल (IPL 2023) विश्व की सबसे बड़ी और महंगी टी20 लीग है जिसमें तमाम देशों के खिलाड़ी खेलना पसंद करते हैं। लगभग दो महीनों तक खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की काफी सारी खास बातें हैं। इनमें फैंस को खेल के साथ-साथ अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में बेहद करीब से जानने का मौका मिलता है। सभी फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के बीच मजेदार गेम और चैलेंज करवाती रहती हैं। आईपीएल 2023 के दौरान इशांत शर्मा (Ishant Sharma) और पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के बीच एक ऐसा ही मजेदार मुकाबला हुआ था जिसका वीडियो हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने सोशल मीडिया पर साझा किया है।

दरअसल, 27 जुलाई गुरुवार को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर टीम के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा और पृथ्वी शॉ का एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में फ्रेंचाइजी ने दोनों खिलाड़ियों को 'यह या वह' (This or That) चैलेंज दिया। इस दौरान सबसे पहला सवाल उन्हें मिला टेस्ट या टी20? जिसमें दोनों ने टेस्ट फॉर्मेट को चुना। फिर घर में खेलना या विदेशी पिचों पर खेलने को लेकर सवाल आया इस पर इशांत ने शॉ को जबरदस्ती विदेशी पिचों को चुनने पर मजबूर किया।

कुछ इसी तरह के सवाल इस चैलेंज के दौरान पूछे गए लेकिन इस वीडियो का सबसे मजेदार भाग सबसे आखिरी सवाल पर देखने को मिला। आखिरी सवाल में दोनों खिलाड़ियों को पोंटिंग और गांगुली में से किसी एक को चुनने को कहा गया। फिर क्या था दोनों खिलाड़ी दुविधा में पड़ गए और चैलेंज बीच में ही छोड़कर चल दिए।

वीडियो को साझा करते हुए दिल्ली ने कैप्शन में लिखा,

पृथ्वी बनाम इशांत। एक This या That चैलेंज जो आपको बीच में छोड़ने पर मजबूर कर देगा।

वहीं, 16वें सीजन में इशांत शर्मा के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 8 मैचों में 20.60 की औसत से 10 विकेट हासिल किये। वहीं, दाएं हाथ के युवा बल्लेबाज शॉ ने 8 मैचों में 13.25 की औसत से 106 रन बनाये जिसमें 54 रन उनका उच्चतम स्कोर रहा।