स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स का टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन, T20 World Cup के एक कदम और नजदीक पहुंचे

ICC Women's T20 World Cup Europe Qualifier Division One का आयोजन 6 से 12 सितम्बर तक स्पेन में हुआ। इस टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया और स्कॉटलैंड ने पहला एवं नीदरलैंड्स ने दूसरा स्थान हासिल करके अगले साल होने वाले Women's T20 World Cup Qualifier के लिए क्वालीफाई किया।

स्कॉटलैंड ने 6 मैचों में 5 जीत हासिल की और बेहतर नेट रन रेट की वजह से पहले स्थान पर रहे, वहीं नीदरलैंड्स की टीम ने भी 6 मैचों में 5 जीत हासिल की लेकिन नेट रन रेट के कारण स्कॉटलैंड के नीचे दूसरे स्थान पर रही। इटली की टीम 6 मैचों में 2 जीत के साथ तीसरे स्थान पर रही और फ्रांस की टीम बिना किसी जीत के आखिरी स्थान पर रही।

Women's T20 World Cup Europe Qualifier - Scotland Team

स्कॉटलैंड ने इटली को 9 विकेट और 117 रन, फ्रांस को 7 विकेट और 155 रन एवं नीदरलैंड्स को एक मैच में 59 रनों से हराया। नीदरलैंड्स ने फ्रांस को 8 विकेट और 9 विकेट, इटली को 9 विकेट और 6 विकेट एवं स्कॉटलैंड को एक मैच में 35 रनों से हराया। इटली की टीम ने फ्रांस को 62 रन और 9 विकेट से हराकर टूर्नामेंट की अपनी दो जीत दर्ज की थी।

स्कॉटलैंड की साराह ब्राइस ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 176 रन बनाये, जिसमें एक अर्धशतक और एक 49 रनों की पारी शामिल थी। गेंदबाजी में नीदरलैंड्स की रोबिन रिजके ने सबसे ज्यादा 11 विकेट लिए और पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड (4/7 vs फ्रांस) भी उनके ही नाम रहा। पारी में सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड स्कॉटलैंड की एलिसा लिस्टर (68* vs फ्रांस) और नीदरलैंड्स की स्टेरे कैलिस (68 vs स्कॉटलैंड) के नाम रहा।

पारी में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड स्कॉटलैंड के नाम रहा, जिन्होंने फ्रांस के खिलाफ 204/4 का स्कोर बनाया था। इसके अलावा स्कॉटलैंड ने इटली के खिलाफ भी 200/6 का स्कोर बनाया। पारी में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड फ्रांस के नाम रहा, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ एक मैच में सिर्फ 49 रन बनाये थे।