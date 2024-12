Did Nidhhi Tapadiaa share Instagram story about Prithvi Shaw: भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ जो हुआ, वह हर किसी को पता है। एकसमय उन्हें टीम इंडिया का भविष्य माना जा रहा था और उनकी जमकर तारीफ भी होती थी। कई दिग्गज खिलाड़ियों से पृथ्वी शॉ की तुलना की गई थी और उन्हें भविष्य का सितारा बताया जा रहा था। लेकिन अब ऐसा हाल हो गया है कि उन्हें अपनी घरेलू टीम में भी जगह बनाने के लिए जूझना पड़ रहा है। कुछ समय पहले शॉ को रणजी ट्रॉफी के बीच मुंबई के स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था।

इसके बाद, पृथ्वी शॉ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वापसी की लेकिन उनका नाम विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पहले तीन मैचों के लिए चुनी गई मुंबई की टीम में शामिल नहीं है। ड्रॉप होने के बाद पृथ्वी ने सोशल मीडिया पर इमोशनल स्टोरी शेयर कर अपना दर्द बयां किया था। वहीं अब शॉ की रुमर्ड गर्लफ्रेंड निधि तपाड़िया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है, शायद वह अपनी स्टोरी से शॉ को कुछ समझाना चाह रही हैं।

निधि तपाड़िया ने इंस्टाग्राम पर शेयर की क्रिप्टिक स्टोरी

निधि तपाड़िया ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की है, जिस पर अंग्रेजी में लिखा है कि Stop letting your potential go to waste because you don't feel confident or prepared enough. People with half your talent are making serious waves while you're still waiting to feel ready, जिसका हिंदी में आशय है कि अपनी क्षमता को बर्बाद होने देना बंद करें क्योंकि आप आत्मविश्वासी या पर्याप्त रूप से तैयार महसूस नहीं करते हैं। आपकी आधी प्रतिभा वाले लोग गंभीर लहरें पैदा कर रहे हैं जबकि आप अभी भी तैयार महसूस करने का इंतजार कर रहे हैं। निधि की इंस्टाग्राम स्टोरी को देखकर लग रहा है जैसे वह किसी को कुछ समझाना चाह रही हैं।

निधि तपाड़िया ने शेयर की इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी (photo credit: nidhhitapadiaa)

बता दें कि निधि तपाड़िया ने मॉडलिंग के अलावा कई टीवी सीरियल में भी काम किया है। 13 सितंबर 1997 में जन्मी निधि को पॉपुलर पंजाबी सॉन्ग जट्टा कोका और याद करके में देखा गया है। वह CID जैसे बड़े शो में भी काम कर चुकी हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं।

