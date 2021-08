NOR vs MNR Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के The Hundred मैच के लिए - 12 अगस्त, 2021

मेंस The Hundred (NOR vs MNR) का 26वां मुकाबला Northern Superchargers और Manchester Orignals के बीच 12 अगस्त को खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हेडिंग्ले, लीड्स में होने वाला है।

Northern Superchargers ने 6 में से 2 मैच जीते हैं और 5 अंकों के साथ वो अंक तालिका में इस समय छठे स्थान पर हैं। दूसरी तरफ Manchester Orignals ने The Hundred में अभी तक 6 में से 2 मैच जीते हैं और 6 अंकों के साथ वो पांचवें स्थान पर हैं।

NOS vs MNR के बीच The Hundred मैच के लिए संभावित प्लेइंग XI

Northern Superchargers

एडम लिथ, क्रिस लिन, डेविड विली, हैरी ब्रुक, डेन विलास, जॉन सिंपसन, बेन रेन, ब्रायडन कार्से, मैटी पोट्स, मुजीब उर रहमान और आदिल रशीद।

Manchester Orignals

फिल सॉल्ट, जो क्लार्क, कॉलिन मुनरो, कॉलिन एकरमैन, टॉम लैमनबी, कार्लोस ब्रेथवेट, कैल्विन हैरिसन, लोकी फर्ग्यूसन, टॉम हार्टले, फ्रेड क्लासेन और मैट पार्किंसन।

मैच डिटेल

मैच - Northern Superchargers vs Manchester Orignals

तारीख - 12 अगस्त 2021, 11:30 PM IST

स्थान - हेडिंग्ले, लीड्स

पिच रिपोर्ट

हेडिंग्ले, लीड्स में बल्लेबाजी के लिए अच्छी विकेट की संभावना है। बल्लेबाजों की नजर शुरुआत से तेज खेलने पर होगी और मैच में स्पिनर्स भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोनों टीमों की नजर टॉस जीतकर लक्ष्य का पीछा करने पर ही होगी। 150 का स्कोर यहां पर अच्छा माना जा सकता है।

NOS vs MNR के बीच The Hundred मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestion

Fantasy Suggestion #1: फिल सॉल्ट, कॉलिन मुनरो, हैरी ब्रुक, क्रिस लिन, कॉलिन एकरमैन, कार्लोस ब्रेथवेट, डेविड विली, ब्रायडन कार्से, मुजीब उर रहमान, लोकी फर्ग्यूसन और मैट पार्किंसन।

कप्तान - क्रिस लिन, उपकप्तान - फिल सॉल्ट

Fantasy Suggestion #2: फिल सॉल्ट, कॉलिन मुनरो, हैरी ब्रुक, क्रिस लिन, टॉम लैमनबी, कार्लोस ब्रेथवेट, डेविड विली, ब्रायडन कार्से, आदिल रशीद, लोकी फर्ग्यूसन और मैट पार्किंसन।

कप्तान - क्रिस लिन, उपकप्तान - कार्लोस ब्रेथवेट

