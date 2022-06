NOR vs WAS Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के T20 Blast मैच के लिए, 22 जून 2022

English T20 Blast में 22 जून को नॉर्थ ग्रुप में नॉर्थम्पटनशायर और वॉरिविकशायर (NOR vs WAS) का मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नॉर्थम्पटन में खेला जाने वाला है।

Northamptonshire ने English T20 Blast में 11 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 6 मैच जीते हैं, 3 मैचों में उन्हें हार मिली और दो मुकाबलों का उनका नतीजा नहीं निकला। दूसरी तरफ Warwickshire ने 10 में से 6 मैच जीते हैं और 4 मैचों में उन्हें हार मिली है।

NOR vs WAS के बीच English T20 Blast मैच के लिए संभावित प्लेइंग XI

NOR

क्रिस लिन, बेन करन, जोश कॉब, सैफ जैब, जेम्स नीशम, रॉब केओघ, लुइस मैकमनुस, टॉम टेलर, ग्रीम वाइट, फ्रेडी हेल्ड्रिच और बैन सैंडरसन।

WAS

रॉब येट्स, पॉल स्टर्लिंग, एलेक्स डेविस, सैम हेन, एडम होसे, क्रिस बेंजामिन, कार्लोस ब्रेथवेट, ओली स्टोन, हेनरी ब्रुक्स, जेक लिनटॉट और क्रेग माइल्स।

मैच डिटेल

मैच - Northamptonshire vs Warwickshire, नॉर्थ ग्रुप

तारीख - 22 जून 2022, 11 PM IST

स्थान - नॉर्थम्पटन

पिच रिपोर्ट

नॉर्थम्पटन में अच्छा विकेट देखने को मिल सकता है, जिसमें शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलने की संभावना है। बल्लेबाजों की नजर पावरप्ले का इस्तेमाल करने पर होगी। विकेट हाथ में रखना दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और पहले गेंदबाजी करना अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

NOR vs WAS के बीच English T20 Blast मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: क्रिस बेंजामिन, पॉल स्टर्लिंग, क्रिस लिन, सैम हेन, सैफ जैब, कार्लोस ब्रेथवेट, जेम्स नीशम, जोश कॉब, ओली स्टोन, जेक लिनटॉट और बैन सैंडरसन।

कप्तान - जोश कॉब, उपकप्तान - पॉल स्टर्लिंग

Fantasy Suggestion #2: एलेक्स डेविस,, पॉल स्टर्लिंग, क्रिस लिन, सैम हेन, रॉब केओघ, कार्लोस ब्रेथवेट, जेम्स नीशम, जोश कॉब, क्रेग माइल्स, जेक लिनटॉट और बैन सैंडरसन।

कप्तान - जेम्स एंडरसन, उपकप्तान - पॉल स्टर्लिंग

