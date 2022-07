NZ-W vs SA-W Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के कॉमनवेल्थ गेम्स मैच के लिए - 30 जुलाई, 2022 

Women's T20 Commonwealth Games के तीसरे मैच में New Zealand Women का सामना South Africa Women (NZ-W vs SA-W) के खिलाफ बर्मिंघम में है। ग्रुप बी में मेजबान इंग्लैंड के साथ न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका की टीमें मौजूद हैं।

ग्रुप ए में स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार ऑस्ट्रेलिया और भारत के अलावा पाकिस्तान और बारबाडोस की टीमें शामिल हैं। दोनों ग्रुप से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी।

NZ-W vs SA-W के बीच टी20 के लिए संभावित प्लेइंग XI

New Zealand Women

सोफी डिवाइन (कप्तान), जेसिका मैकफैडयेन, सूज़ी बेट्ज़, मैडी ग्रीन, ईडन कारसन, एमेलिया केर, ब्रूक हैलिडे, ली ताहुहु, हेली जेनसेन, हन्नाह रोव, रोज़मेरी मेयर

South Africa Women

सुने लूस (कप्तान), तृषा चेट्टी, लॉरा वोल्वार्ट, लारा गुडऑल, मिगनन डू प्रीज़, नडीन डी क्लर्क, क्लो ट्रायन, एने बॉश, अयाबोंगा खाका, शबनीम इस्माइल, तुमी सेखुखूने

मैच डिटेल

मैच - New Zealand Women vs South Africa Women, तीसरा मैच

तारीख - 30 जुलाई 2022, 3:30 PM IST

स्थान - एजबेस्टन, बर्मिंघम

पिच रिपोर्ट

एजबेस्टन में टॉस जीतकर दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकती हैं और 150 से ऊपर का स्कोर मैच जीतने वाला साबित हो सकता है।

