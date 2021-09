PNG vs USA Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के दूसरे वनडे मैच के लिए - 9 सितंबर, 2021

Papua New Guinea और United States of America (PNG vs USA) के बीच 9 सितंबर को दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाने वाला है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अल अमीरत क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

United States of America ने पहले वनडे में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की थी और उनकी नजर इस मैच को जीतते हुए सीरीज को जीतने पर होगी। दूसरी तरफ Papua New Guinea की नजर सीरीज में जोरदार वापसी करने पर होगी।

PNG vs USA के बीच दूसरे वनडे के लिए संभावित प्लेइंग XI

Papua New Guinea

टोनी यूरा, लेगा सियाका, सेसे बाऊ, अस्साद वाला, चार्ल्स अमीनी, हिरी हिरी, नोसायना पोकाना, किपलिन डोरिगा, डेमियन रवू, जेसन किला और गौदी टोका।

United States of America

सौरभ नेत्रावलकर, सुशांत मोदानी, स्टीवन टेलर, जसकरन मल्होत्रा, गजानंद सिंह, निसर्ग पटेल, एल्मोर हचिंसन, करीमा गोर, जसदीप सिंह, नोसथुश केनजिगे और मोनांक पटेल।

पिच रिपोर्ट

तारीख - 9 सितंबर 2021, 4 PM IST

स्थान - अल अमीरत

अल अमीरत ग्राउंड में विकेट धीमा खेल रहा है और गेंदबाजों को यहां काफी मदद मिलने की संभावना है। शुरुआत में बल्लेबाज जरूर हावी होने का प्रयास करेंगे और स्पिनर्स मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पहले बल्लेबाजी करना दोनों टीमों के लिए सही विकल्प साबित हो सकता है।

PNG vs USA के बीच मुकाबले के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: टोनी यूरा, सेसे बाऊ, मोनांक पटेल, सुशांत मोदानी, निसर्ग पटेल, स्टीवन टेलर, अस्साद वाला, चार्ल्स अमीनी, नोसथुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर और डेमियन रवू।

कप्तान - अस्साद वाला, उपकप्तान - स्टीवन टेलर

Fantasy Suggestion #1: टोनी यूरा, सेसे बाऊ, मोनांक पटेल, सुशांत मोदानी, निसर्ग पटेल, स्टीवन टेलर, अस्साद वाला, चार्ल्स अमीनी, नोसथुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर और नोसायना पोकाना।

कप्तान - निसर्ग पटेल, उपकप्तान - चार्ल्स अमीनी

