Fans asked Yuzvendra Chahal to take revenge from Dhanashree Verma: आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में युजवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स की टीम ने 18 करोड़ में खरीद था। इस तरह चहल नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले स्पिनर बन गए। वहीं शुक्रवार की शाम पंजाब किंग्स ने युजवेंद्र चहल की एक खास तस्वीर शेयर की, जिसमें यह गेंदबाज अपनी आईपीएल टीम की जर्सी पड़के हुए नजर आ रहा हैं। युजवेंद्र चहल की जर्सी का नंबर तीन है।

युजवेंद्र चहल के देश भर में लाखों फैंस हैं, जो उन्हें खेलते हुए देखने के लिए बेताब हैं। वहीं अगर बात करें युजवेंद्र चहल की पर्सनल लाइफ की तो उसमें कुछ सही नहीं चल रहा है, जिसका असर उनके खेल पर भी पड़ सकता है .फैंस उन्हें अपनी तरह से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं।

फैंस ने युजवेंद्र चहल से की खास मांग

पंजाब किंग्स ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स की जर्सी को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन पर लिखा कि Yuzi delivers his first googly for #PBKS। फैंस पोस्ट पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

एक फैन ने युजवेंद्र चहल की पोस्ट पर कमेंट कर लिखा कि भाई धनश्री से सारा बदला क्रिकेट से लेना पंजाब को जिताकर। वहीं एक अन्य फैन ने चहल को मोटिवेट करते हुए लिखा कि तलाक के बाद हार्दिक ने भारत को टी-20 में चैंपियन बनाया, अब चहल आप पंजाब किंग्स को चैंपियन बनाओ।

युजवेंद्र चहल की पोस्ट पर फैंस ने किए कमेंट (photo credit: instagram/yuzi_chahal23)

गौरतलब है कि युजवेंद्र चहल कल यानी रविवार को बिग बॉस के लाइव शो में नजर आने वाले हैं। इस एपिसोड में चहल के साथ पंजाब किंग्स में शामिल श्रेयस अय्यर और शंशाक सिंह भी नजर आएंगे। बिग बॉस के होस्ट सलमान खान के साथ चहल बात करते नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि ये बिग बॉस-18 में वीकेंड के वॉर में चहल क्या करते हैं। हालांकि इसका अभी तक कोई प्रोमो रिलीज नहीं किया गया है।

