Quadrangular U19 Series: भारत ने न्यूजीलैंड को 120 रन से हराया, अंक तालिका में टॉप पर बरकरार
Published Jan 07, 2020

क्वाडरैंगुलर अंडर-19 सीरीज भारतीय अंडर-19 टीम ने 4 देशों के बीच खेली जा रही क्वाडरैंगुलर अंडर-19 सीरीज के छठे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 120 रन से बुरी तरह हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाए, जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 35.5 ओवर में सिर्फ 132 रन पर सिमट गई। सलामी बल्लेबाज सिद्धेश वीर को उनकी बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारत के 3 मैचों में 3 जीत के साथ 12 अंक हो गए हैं और वो प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर बरकरार है। इससे पहले भारतीय टीम के कप्तान प्रियम गर्ग ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही और सिद्धेश वीर (71 रन, 87 गेंद, 6 चौके, 2 छक्के) और तिलक वर्मा (59 रन, 77 गेंद, 8 चौके, 1 छक्के) की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 135 रनों की जबरदस्त साझेदारी की। हालांकि इसके बाद दोनों सलामी बल्लेबाज जल्दी- जल्दी पवेलियन लौट गए और मध्यक्रम के बल्लेबाज भी कोई बड़ी पारी नहीं खेल सके। शास्वत रावत 39 और शुभांग हेगड़े 26 रन बनाकर नाबाद रहे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान प्रियम गर्ग बड़ी पारी नहीं खेल पाए। इसके बावजूद भारतीय टीम 252 रन का स्कोर बनाने में सफल रही। ये भी पढ़ें: भारत ने पहले यूथ वनडे में दक्षिण अफ्रीका को हराया लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही। कीवी टीम ने सिर्फ 5 रन तक अपने 3 विकेट गंवा दिए और 54 रन तक आधी टीम पवेलियन में थी। टीम के 3 ही बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक पहुंच सके और उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। सुशांत मिश्रा और अथर्व अंकोलेकर ने भारत की तरफ से 3-3 विकेट चटकाए। वहीं एक अन्य मुकाबले में जिम्बाब्वे अंडर-19 ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 31 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे ने 9 विकेट पर 267 रन बनाए, जवाब में प्रोटियाज टीम 236 रन पर सिमट गई। संक्षिप्त स्कोर भारत अंडर-19: 252/7 न्यूजीलैंड अंडर-19: 132/10 Give feedback Advertisement

