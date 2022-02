QUN vs NSW Dream11 Prediction, प्लेइंग XI अपडेट आज के Sheffield Shield मैच के लिए - 9 फरवरी, 2022

Sheffield Shield 2021-22 के 14वें मैच में Queensland का सामना New South Wales के खिलाफ (QUN vs NSW) ब्रिस्बेन में है। Queensland ने 5 मैचों में अभी तक 2 जीत हासिल की है और दो मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, वहीं एक मैच ड्रॉ हुआ है। New South Wales ने 3 मैचों में एक भी जीत हासिल नहीं की है और 2 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, वहीं एक मैच ड्रॉ हुआ है।

QUN vs NSW के बीच Sheffield Shield मैच के लिए संभावित प्लेइंग XI

Queensland

उस्मान खवाजा (कप्तान), जिमी पियरसन, जो बर्न्स, मैट रेनशॉ, ब्राइस स्ट्रीट, मार्नस लैबुशेन, जेक विल्डरमुथ, माइकल नेसर, जेम्स बैज़ली, मार्क स्टेकेटी, मैथ्यू कुहनेमन

New South Wales

कर्टिस पैटरसन (कप्तान), मैथ्यू गिल्कीस, पीटर नेविल, डेनियल ह्यूज, जेसन सांघा, शॉन एबॉट, जैक एडवर्ड्स, हेडन केर, क्रिस ट्रेमेन, तनवीर सांघा, नाथन लायन

मैच डिटेल

मैच - Queensland vs New South Wales (QUN vs NSW)

तारीख - 9 फरवरी 2022, 5.30 AM IST

स्थान - गाबा, ब्रिस्बेन

पिच रिपोर्ट

गाबा में टॉस जीतकर दोनों टीमें पहले गेंदबाजी का फैसला ले सकती हैं, वहीं पहले खेलने वाली टीम को पहली पारी में 300 से ऊपर के स्कोर पर नज़रें रखनी होगी।

QUN vs NSW के बीच Sheffield Shield मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: जिमी पियरसन, उस्मान खवाजा, मार्नस लैबुशेन, कर्टिस पैटरसन, डेनियल ह्यूज, शॉन एबॉट, जेक विल्डरमुथ, मार्क स्टेकेटी, मैथ्यू कुहनेमन, हेडन केर, नाथन लायन

कप्तान - मार्नस लैबुशेन, उपकप्तान - शॉन एबॉट

Fantasy Suggestion #2: जिमी पियरसन, उस्मान खवाजा, मार्नस लैबुशेन, जेसन सांघा, ब्राइस स्ट्रीट, शॉन एबॉट, जेक विल्डरमुथ, मार्क स्टेकेटी, माइकल नेसर, हेडन केर, नाथन लायन

कप्तान - उस्मान खवाजा, उपकप्तान - नाथन लायन

Edited by Prashant