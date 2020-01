रणजी ट्रॉफी 2019-20, पांचवां राउंड: अंतिम दिन के खेल का राउंड अप Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 14, 2020

रणजी ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी 2019-20 का पांचवां राउंड मंगलवार को समाप्त हुआ। सबसे बड़ी शर्मनाक हार मिजोरम को मेघालय के खिलाफ मिली। उन्हें एक पारी और 425 रन से पराजय मिली। इसके अलावा गोवा, जम्मू-कश्मीर और आंध्रा को भी जीत मिली। चेतेश्वर पुजारा की टीम बड़ौदा का मुकाबला ड्रॉ रहा। पुजारा ने शानदार दोहरा शतक जड़ा था। अंतिम दिन मैचों का संक्षिप्त हाल कुछ इस प्रकार रहा:

ग्रुप ए राजस्थान vs गुजरात यह मैच अंतिम दिन ड्रॉ हो गया। राजस्थान ने पहली पारी में 360 रन बनाए। जवाब में दूसरी पारी में गुजरात ने एक विकेट पर 216 रन बनाए। प्रियांक पांचाल और समित गोहेल ने नाबाद शतक जड़े। हैदराबाद vs आंध्रा आंध्रा ने पहली पारी आठ विकेट पर 489 रन बनाकर घोषित की। हैदराबाद की टीम दूसरी पारी में 168 रन बनाकर आउट हुई और वे एक पारी तथा 96 रन से मैच हार गए। ग्रुप बी उत्तर प्रदेश vs बड़ौदा यह मैच ड्रॉ रहा। दूसरी पारी में बड़ौदा ने एक विकेट पर 113 रन बनाए। उत्तर प्रदेश की पहली पारी 431 रन पर सिमटी तथा बड़ौदा ने पहली पारी में 230 रन बनाए। कर्नाटक vs सौराष्ट्र Advertisement यह मैच ड्रॉ समाप्त हुआ। फॉलोऑन खेलते हुए कर्नाटक ने चार विकेट पर 220 रन बनाए। सौराष्ट्र ने पहली पारी सात विकेट पर 581 रन बनाकर घोषित की। कर्नाटक की पहली पारी 171 रन पर सिमटी। तमिलनाडु vs मुंबई मुकाबला ड्रॉ रहा। फॉलोऑन खेलते हुए तमिलनाडु ने एक विकेट पर 48 रन बनाए। मुंबई ने पहली पारी में 488 रन बनाए थे। जवाब में तमिलनाडु की पहली पारी 324 रन पर सिमटी। मध्य प्रदेश vs रेलवे मुकाबला अंतिम समय तक चला और ड्रॉ समाप्त हुआ। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रेलवे ने पांच विकेट पर 205 रन बनाए। ग्रुप सी उत्तराखंड vs त्रिपुरा यह मैच ड्रॉ रहा। दूसरी पारी में उत्तराखंड ने आठ विकेट पर 148 रन बनाए और दिन का खेल समाप्त हो गया। महाराष्ट्र vs झारखण्ड झारखण्ड से मिले 48 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए महाराष्ट्र ने आठ विकेट से जीत दर्ज की। सेना vs जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर ने सेना को 173 रन के बड़े अंतर से हराया। 320 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सेना की टीम 146 रन पर सिमट गई। शतक जड़ने के बाद परवेज रसूल ने दूसरी पारी में तीन विकेट भी झटके। ओडिसा vs हरियाणा 179 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओडिसा ने एक विकेट के करीबी अंतर से जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ vs असम यह मैच ड्रॉ रहा। दूसरी पारी में छत्तीसगढ़ ने पांच विकेट पर 252 रन बनाए। प्लेट ग्रुप नागालैंड vs अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल की टीम ने 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार विकेट पर 152 रन बनाए और मैच ड्रॉ रहा। सिक्किम vs चंडीगढ़ दूसरी पारी में खेलते हुए सिक्किम ने तीन विकेट पर 69 रन बनाए, मैच ड्रॉ रहा। गोवा vs पांडिचेरी इस मैच में गोवा को 81 रन से जीत मिली। 266 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांडिचेरी की टीम 184 रन बना पाई। मेघालय vs मिजोरम मिजोरम को एक पारी और 425 रन से हार का सामना करना पड़ा। Advertisement

