रणजी ट्रॉफी 2019-20, पांचवां राउंड: दूसरे दिन के खेल का राउंड अप Published Jan 12, 2020

रणजी ट्रॉफी (Photo-BCCI) रणजी ट्रॉफी 2019-20 में पांचवे राउंड के दूसरे दिन का खेल आज समाप्त हुआ। पंजाब के लिए मंदीप सिंह, मुंबई के लिए आदित्य तारे, विदर्भ के लिए आदित्य सरवेट, सौराष्ट्र के लिए चेतेश्वर पुजारा और हरियाणा के लिए हर्षल पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया। आइए नजर डालते हैं दूसरे दिन के खेल के राउंड अप पर: ग्रुप ए गुजरात vs राजस्थान गुजरात के पहली पारी के 325 रनों के जवाब में राजस्थान ने 1 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। केरल vs पंजाब केरल के पहली पारी के 227 रनों के जवाब में पंजाब ने 218 रन बनाए। कप्तान मंदीप सिंह 71 रन बनाकर नाबाद रहे। एमडी निद्धेश ने 7 विकेट लिए। जवाब में दूसरी पारी में केरल का स्कोर 88/5 है। रॉबिन उथप्पा बिना खाता खोले आउट हुए। बंगाल vs विदर्भ विदर्भ ने सिर्फ 2 दिन में ही बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया। बंगाल ने 170 और 99 का स्कोर बनाया। विदर्भ ने 212 और 61/1 का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। आदित्य सरवटे ने 10 विकेट चटकाए। हैदराबाद vs आंध्रा हैदराबाद के पहली पारी के 225 रनों के जवाब में आंध्रा ने 1 विकेट पर 237 रन बनाकर 12 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। Advertisement ग्रुप बी उत्तर प्रदेश vs बड़ौदा उत्तर प्रदेश के पहली पारी के 431 रनों के जवाब में बड़ौदा ने 1 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। मुंबई vs तमिलनाडु मुंबई ने आदित्य तारे के 154 रनों की बदौलत पहली पारी में 488 रन बनाए। जवाब में तमिलनाडु ने 66 रन बना लिए हैं। सौराष्ट्र vs कर्नाटक सौराष्ट्र ने अपनी पहली पारी 7 विकेट पर 581 रन बनाकर घोषित कर दी। चेतेश्वर पुजारा ने 248 और शेल्डन जैक्सन ने 161 रनों की जबरदस्त पारी खेली। जवाब में कर्नाटक ने सिर्फ 13 रन पर 1 विकेट गंवा दिए हैं। मध्य प्रदेश vs रेलवे मध्य प्रदेश की पहली पारी 154 रन पर सिमट गई, जवाब में रेलवे ने 244 रन बनाकर बड़ी बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में एमपी का स्कोर 47/2 है। ग्रुप सी छत्तीसगढ़ vs असम छत्तीसगढ़ के पहली पारी के 318 रनों के जवाब में 209/3 का स्कोर बना लिया है। त्रिपुरा vs उत्तराखंड उत्तराखंड पहली पारी में सिर्फ 90 रन पर सिमट गई। जवाब में त्रिपुरा ने 104/2 का स्कोर बनाकर 14 रनों की बढ़त ले ली है। महाराष्ट्र vs झारखण्ड महाराष्ट्र के पहली पारी के 434 रनों के जवाब में झारखंड ने सिर्फ 2 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए हैं। जम्मू-कश्मीर vs सेना जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 360 रन बनाए। कप्तान परवेज रसूल ने 182 रनों की नाबाद पारी खेली। जवाब में सर्विसेज का स्कोर 238/9 है। हरियाणा vs ओडिशा हरियाणा के पहली पारी के 90 रनों के जवाब में ओडिशा ने 160 रन बनाए। कप्तान हर्षल पटेल ने 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में हरियाणा का स्कोर 218/5 है और उनकी बढ़त 148 रनों की हो गई है। प्लेट ग्रुप नागालैंड vs अरुणाचल प्रदेश नागालैंड ने पहली पारी 7 विकेट पर 534 रन बनाकर घोषित की। जवाब में अरुणाचल प्रदेश का स्कोर 141/4 है और वो अभी 393 रन से पीछे हैं। चंडीगढ़ vs सिक्किम सिक्किम के 264 रनों के जवाब में चंडीगढ़ ने 338/8 का स्कोर बनाकर 75 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। बिहार vs मणिपुर बिहार ने पहले खेलते 431 रन बनाए। जवाब में मणिपुर ने सिर्फ 40 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं और वो अभी 391 रन पीछे हैं। गोवा vs पुद्दुचेरी गोवा के पहली पारी के 270 रनों के जवाब में पुद्दुचेरी ने 260 रन बनाए। पारस डोगरा ने 194 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में गोवा ने अभी खाता नहीं खोला है। मिजोरम vs मेघालय इस मुकाबले की शुरुआत आज से हुई और पहले दिन मेघालय ने 4 विकेट पर 414 रन बना लिए हैं। तीन बल्लेबाज अभी तक टीम की तरफ से शतक लगा चुके हैं। Advertisement

