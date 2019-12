रणजी ट्रॉफी 2019-20, पहला राउंड: पहले दिन का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 09 Dec 2019, 18:22 IST SHARE



हनुमा विहारी ने आंध्रा के लिए अच्छी पारी खेली (Photo-Bcci) आज से रणजी ट्रॉफी 2019-20 सीजन की शुरुआत हुई। इस बार कुल 38 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन कुल मिलाकर लीग स्टेज में 169 मैच खेले जाएंगे। पहले राउंड में कुल मिलाकर 18 मैचों की शुरुआत हुई। पहले दिन कर्नाटक के लिए देवदत्त पडीक्कल, पंजाब के लिए सिद्धार्थ कौल, केरल के लिए रॉबिन उथप्पा, मुंबई के लिए पृथ्वी शॉ और अजिंक्य रहाणे और गुजरात के लिए पियूष चावला ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आइए नजर डालते हैं पहले दिन के खेल के राउंड अप पर: ग्रुप ए आंध्रा vs विदर्भ विजयवाड़ा में खेले जा रहे इस मुकाबले में आंध्रा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान हनुमा विहारी ने सबसे ज्यादा 83 रन बनाए। जवाब में विदर्भ ने पहले दिन स्टंप्स के समय बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं। हैदराबाद vs गुजरात पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम अपनी पहली पारी में 233 रन बनाकर आल आउट हो गई। गुजरात की तरफ से पिय़ूष चावला ने 3 विकेट चटकाए। केरल vs दिल्ली केरल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन बना लिए हैं। रॉबिन उथप्पा ने 102 रनों की जबरदस्त पारी खेली। राजस्थान vs पंजाब जयपुर में खेले जा रहे मुकाबले में राजस्थान ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 256 रन बना लिए हैं। पंजाब के लिए सिद्धार्थ कौल ने 3 विकेट चटकाए। ग्रुप बी मुंबई vs बड़ौदा वड़ोदरा में खेले जा रहे इस मुकाबले में मुंबई ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 362 रन बना लिए हैं। पृथ्वी शॉ ने 66 और अजिंक्य रहाणे ने 79 रनों की पारी खेली। निचेल क्रम में शार्दुल ठाकुर ने भी 64 रन बनाए। हिमाचल प्रदेश vs सौराष्ट्र धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले में हिमाचल की टीम पहली पारी में सिर्फ 120 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान जयदेव उनादकट ने 3 विकेट लिए। जवाब में सौराष्ट्र ने भी 93 रन तक 7 विकेट गंवा दिए हैं। चेतेश्वर पुजारा मात्र 2 रन ही बना सके। कर्नाटक vs तमिलनाडु डिंडीगुल में खेले जा रहे इस मैच में कर्नाटक की टीम पहले बैटिंग करते हुए 259/6 का स्कोर बना चुकी है। देवदत्त पडीक्कल ने 78 और मयंक अग्रवाल ने 43 रनों की पारी खेली। उत्तर प्रदेश vs रेलवे मेरठ में खेले जा रहे मुकाबले में रेलवे ने पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 244 रन बना लिए हैं। यूपी की तरफ से अंकित राजपूत ने 2 विकेट लिए। ग्रुप सी हरियाणा vs महाराष्ट्र रोहतक में खेले जा रहे इस मुकाबले में हरियाणा ने पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 279 रन बना लिए हैं। उत्तराखंड vs जम्मू-कश्मीर देहरादून में खेला जा रहे मुकाबले में जम्मू-कश्मीर की टीम पहली पारी में 182 रन पर आउट हो गई। जवाब में उत्तराखंड ने भी 64 रन पर 7 विकेट गंवा दिए हैं। असम vs सर्विसेज गुवाहाटी में खेले जा रहे मुकाबले में सर्विसेज की टीम पहली पारी में 124 रन पर सिमट गई। जवाब में असम का स्कोर 81/3 है। त्रिपुरा vs झारखंड अगरतला में खेले जा रहे इस मैच में त्रिपुरा ने पहले दिन 8 विकेट के नुकसान पर 263 रन बना लिए हैं। छत्तीसगढ़ vs ओडिशा रायपुर में छत्तीसगढ़ की टीम अपनी पहली पारी में 134 रन पर सिमट गई। जवाब में ओडिशा ने 3 विकेट पर 48 रन बना लिए हैं। प्लेट ग्रुप मिजोरम vs मणिपुर कोलकाता में खेले जा रहे इस मैच में मिजोरम की टीम पहली पारी में सिर्फ 65 रन पर सिमट गई। टीम के सात बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। मणिपुर के लिए आरआर सिंह ने 22 रन देकर 8 विकेट चटकाए। जवाब में मणिपुर ने 255/7 रन बना लिए हैं और 190 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। मेघालय vs नागालैंड नागालैंड ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। बिहार vs पुड्डुचेरी पटना में बिहार की टीम पहली पारी में 173 रन पर आउट हो गई। जवाब में पुड्डुचेरी का स्कोर 62/0 है। अरुणाचल प्रदेश vs चंडीगढ़ अरुणाचल की टीम पहले खेलते हुए 147 रन पर आउट हो गई। जवाब में चंडीगढ़ ने 1 विकेट पर 236 रन बनाकर 89 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। सिक्किम vs गोवा पोरोविरम में खेले जा रहे मुकाबले में सिक्किम पहली पारी में 136 रन पर आउट हो गई। जवाब में गोवा ने 3 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं

