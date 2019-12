रणजी ट्रॉफी 2019-20, पहला राउंड: तीसरे दिन का राउंड अप Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 11 Dec 2019, 18:00 IST SHARE पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी के पहले राउंड के तीसरे दिन चल रहे अठारह मैचों में कुछ का नतीजे आ गए। मुख्य आकर्षण का केंद्र पृथ्वी शॉ रहे जिन्होंने एक शानदार दोहरा शतक जड़ा। सूर्यकुमार यादव ने भी शतक जड़ा। कई टीमें पारी से हार टालने के लिए संघर्ष कर रही है। तीसरे दिन के मैचों का संक्षिप्त हाल नीचे दिया गया है। आंध्रा vs विदर्भ इस मैच में दूसरी पारी में खेलते हुए आंध्रा ने दो विकेट पर सौ रन बनाए हैं। अभी वे विदर्भ की पहली पारी में बनाए गए 441 रन से 130 रन पीछे हैं। दिल्ली vs केरल पहली पारी में महज 142 रन पर आउट होकर फॉलोऑन खेलते हुए दिल्ली की टीम ने 1 विकेट पर 142 रन बनाए हैं। पारी से हार बचाने के लिए उन्हें अभी 241 रन चाहिए। केरल ने 9 विकेट पर 525 रन बनाकर पहली पारी घोषित की थी। हैदराबाद vs गुजरात गुजरात के खिलाफ दूसरी पारी में हैदराबाद ने छह विकेट पर 239 रन बनाए हैं। उनकी कुल बढ़त 159 रन की हो गई है। Advertisement राजस्थान vs पंजाब इस मैच में राजस्थान की टीम ने दूसरी पारी में खेलते हुए 8 विकेट पर 157 रन बनाए हैं। अभी वे पंजाब की पहली पारी के स्कोर से 14 रन पीछे हैं। तमिलनाडु vs कर्नाटक कर्नाटक की टीम ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 86 रन पर पांच विकेट गंवा दिए। उनकी कुल बढ़त अभी 118 रन की है। तमिलनाडु की पहली पारी 307 और कर्नाटक की पहली पारी 336 रन पर समाप्त हुई। रेलवे vs उत्तर प्रदेश रेलवे के सामने 349 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यूपी ने बिना किसी नुकसान के 23 रन बनाए हैं। उन्हें अभी 326 रन चाहिए। हिमाचल प्रदेश vs सौराष्ट्र सौराष्ट्र की टीम ने हिमाचल से मिले 162 रन के लक्ष्य को पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया और मैच जीत लिया। मुंबई vs बड़ौदा मुंबई से मिले 534 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ौदा ने तीन विकेट पर 74 रन बनाए। मुंबई के लिए पृथ्वी शॉ ने 202 और सूर्यकुमार यादव ने 102 रन बनाए। सेना vs असम सेना से मिले 235 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए असम ने पांच विकेट पर 74 रन बनाए। अभी उन्हें जीतने के लिए 161 रन और चाहिए। जम्मू और कश्मीर vs उत्तराखंड जम्मू-कश्मीर से मिले 403 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड की टीम 149 रन बनाकर आउट हो गई और उन्हें 253 रन से बुरी तरह हार मिली। त्रिपुरा vs झारखंड झारखण्ड ने फॉलोऑन खेलते हुए दो विकेट पर 91 रन बनाए। उन्हें पारी से हार टालने के लिए अभी भी 62 रन चाहिए। त्रिपुरा ने पहली पारी में 289 रन बनाए, जवाब में झारखण्ड की पारी 136 रन पर सिमट गई थी। हरियाणा vs महाराष्ट्र महाराष्ट्र की टीम ने फॉलोऑन खेलते हुए 61 रन पर पांच विकेट गंवा दिए हैं। उन्हें पारी से हार बचाने के लिए अभी 93 रन की और जरूरत है। ओडिसा vs छत्तीसगढ़ इस मैच में ओडिसा ने एक पारी और तीन रन से जीत हासिल की।पहली पारी में छत्तीसगढ़ ने 134 रन बनाए। जवाब में ओडिसा ने 215 रन बनाए। दूसरी पारी में छत्तीसगढ़ की टीम 78 रन पर आउट हो गई। Advertisement

