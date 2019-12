रणजी ट्रॉफी 2019-20, पहला राउंड: दूसरे दिन का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 10 Dec 2019, 18:20 IST SHARE

रणजी ट्रॉफी का एक मैच रणजी ट्रॉफी 2019-20 के पहले राउंड के दूसरे दिन का खेल आज समाप्त हुआ। खेल के दूसरे पंजाब के कप्तान मनदीप सिंह और केरल के कप्तान सचिन बेबी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शानदार पारियां खेली। वहीं सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने 6 विकेट चटकाए। तमिलनाडु के लिए रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिए और कर्नाटक के लिए कृष्णप्पा गौतम ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। आइए नजर डालते हैं दूसरे दिन के खेल के राउंड अप पर: ग्रुप ए आंध्रा vs विदर्भ विजयवाड़ा में विदर्भ ने आंध्रा के पहली पारी के 211 रनों के जवाब में 4 विकेट के नुकसान पर 268 रन बना लिए हैं और उनकी कुल बढ़त 57 रनों की हो गई है। गणेश सतीश 113 रन बनाकर नाबाद हैं। हैदराबाद vs गुजरात हैदराबाद के 233 रनों के जवाब में गुजरात ने पहली पारी में 9 विकेट पर 295 रन बना लिए हैं। मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद के लिए 3 विकेट लिए। केरल vs दिल्ली केरल ने अपनी पहली पारी 525/9 पर घोषित की। कप्तान सचिन बेबी ने 155 रनों की जबरदस्त पारी खेली। जवाब में दिल्ली ने बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिए हैं। Advertisement राजस्थान vs पंजाब राजस्थान के पहली पारी के 257 रनों के जवाब में पंजाब ने 5 विकेट पर 247 रन बना लिए हैं। कप्तान मंदीप सिंह ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। ग्रुप बी मुंबई vs बड़ौदा मुंबई ने पहली पारी में 431 रन बनाए। यूसुफ पठान ने 3 विकेट चटकाए। जवाब में बड़ौदा ने 301 रन पर 9 विकेट गंवा दिए हैं। कप्तान क्रुणाल पांड्या सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। हिमाचल प्रदेश vs सौराष्ट्र धर्मशाला में खेले जा रहे मुकाबले में सौराष्ट्र को हिमाचल के खिलाफ जीत के लिए महज 66 रनों की और दरकार है और उनके 7 विकेट शेष हैं। हिमाचल ने पहली पारी में 120 और दूसरी पारी में 182 रन बनाए। सौराष्ट्र की तरफ से कप्तान जयदेव उनादकट ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। सौराष्ट्र ने पहली पारी में 141 और दूसरी पारी में 96 रन बना लिए हैं। कर्नाटक vs तमिलनाडु कर्नाटक के पहली पारी के 336 रनों के जवाब में तमिलनाडु ने 4 विकेट पर 165 रन बना लिए हैं। रविचंद्रन अश्विन ने 4 विकेट लिए। वहीं कर्नाटक के लिए कृष्णप्पा गौतम 51 रन बनाने के अलावा गेंदबाजी में अभी तक 3 विकेट चटका चुके हैं। उत्तर प्रदेश vs रेलवे रेलवे ने पहली पारी में 253 रन बनाए, जवाब में यूपी 175 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में रेलवे का स्कोर 58/5 है और उनकी कुल बढ़त 136 रनों की हो गई है। ग्रुप सी हरियाणा vs महाराष्ट्र हरियाणा ने पहली पारी में 401 रन बनाए, जवाब में महाराष्ट्र ने 88 रन पर ही 4 विकेट गंवा दिए हैं। उत्तराखंड vs जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर को उत्तराखंड के खिलाफ जीत के लिए 7 विकेट की और दरकार है। जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 182 और दूसरी पारी में 304 रन बनाए। जवाब में उत्तराखंड ने पहली पारी में 84 और दूसरी पारी में 18 रन पर 3 विकेट गंवा दिए हैं। असम vs सर्विसेज सर्विसेज ने पहली पारी में 124 रन बनाए, जवाब में असम ने 162 रन बनाए। दूसरी पारी में सर्विसेज का स्कोर 130/4 है और उन्होंने 92 रनों की बढ़त ले ली है। त्रिपुरा vs झारखंड त्रिपुरा के पहली पारी के 289 रनों के जवाब में झारखंड पहली पारी में 136 रन पर सिमट गई। फालोआन खेलते हुए दूसरी पारी में झारखंड का स्कोर 91/2 है। छत्तीसगढ़ vs ओडिशा छत्तीसगढ़ के पहली पारी के 134 रनों के जवाब में ओडिशा ने 215 रन बनाए। दूसरी पारी में छत्तीसगढ़ ने 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। प्लेट ग्रुप मिजोरम vs मणिपुर मिजोरम ने मणिपुर के सामने जीत के लिए मात्र 67 रनों का लक्ष्य रखा है। पहली पारी में मिजोरम 65 रन पर सिमट गई। जवाब में मणिपुर ने 289 रन बनाए। दूसरी पारी में मिजोरम ने 290 रन बनाए। मेघालय vs नागालैंड मेघालय ने पहली पारी में 285 और दूसरी पारी में 9 विकेट पर 89 रन बना लिए हैं। नागालैंड ने पहली पारी में मात्र 136 रन बनाए। मेघालय के संजय यादव ने एक ही पारी में 9 विकेट लिए। बिहार vs पुद्दुचेरी बिहार ने पहली पारी में 173 और दूसरी पारी में 4 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। पुद्दूचेरी ने पहली पारी में 300 रन बनाए। अरुणाचल प्रदेश vs चंडीगढ़ अरुणाचल प्रदेश ने पहली पारी में 147 रन बनाए और दूसरी पारी में 164/6 रन बना लिए हैं। चंडीगढ़ ने अपनी पहली पारी 503/2 पर घोषित की। अर्सलान खान ने 233 रनों की नाबाद पारी खेली और कप्तान मनन वोहरा ने भी सिर्फ 82 गेंद पर 124 रन बनाए। सिक्किम vs गोवा सिक्किम के पहली पारी के 136 रनों के जवाब में गोवा ने अपनी पहली पारी 436/6 पर घोषित की। दूसरी पारी में सिक्किम का स्कोर 22/2 है। Advertisement

