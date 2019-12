रणजी ट्रॉफी 2019-20, पहला राउंड: आखिरी दिन का राउंड अप निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 12 Dec 2019, 20:50 IST SHARE कर्नाटक ने रोमांचक जीत दर्ज़ की (Photo: Twitter) रणजी ट्रॉफी 2019-20 के पहले राउंड का आज आखिरी दिन था। कर्नाटक ने रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु को हराया और कृष्णप्पा गौतम ने दूसरी पारी में आठ विकेट सहित मैच में 14 विकेट लिए। झारखंड ने जबरदस्त वापसी करते हुए त्रिपुरा को फॉलोऑन के बाद हराया। आइये नज़र डालते हैं आज खत्म हुए मैचों के परिणाम पर: ग्रुप ए हैदराबाद में गुजरात ने हैदराबाद को आठ विकेट से हराया। हैदराबाद की दूसरी पारी 266 रनों पर सिमटी और गुजरात ने जीत के लिए 187 रन के लक्ष्य को सिर्फ दो विकेट खोकर हासिल कर लिया। प्रियांक पांचाल ने 90 रनों की शानदार पारी खेली। दूसरी पारी में 5 विकेट लेने वाले रूश कलारिया को मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। थुम्बा में केरल-दिल्ली मैच ड्रॉ रहा। फॉलोऑन पारी खेलते हुए दिल्ली ने दूसरी पारी में कुणाल चंदेला (125) और नितीश राणा (114) के शतक की बदौलत 395/4 का स्कोर बनाया। सचिन बेबी को 155 रनों की पारी खेलने के लिए मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। विजयवाड़ा में आंध्रा-विदर्भ मैच ड्रॉ रहा। आंध्रा ने दूसरी पारी में रिकी भुई (100*) और केएस भरत (102*) के शतक की बदौलत 314/3 का स्कोर बनाया। गणेश सतीश को 237 रनों की पारी खेलने के लिए मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। जयपुर में पंजाब ने राजस्थान को 10 विकेट से हराया। राजस्थान की टीम दूसरी पारी में 168 रनों पर ऑल आउट हुई और पंजाब ने 68 रनों का लक्ष्य बिना विकेट खोये हासिल कर लिया। पहली पारी में शतक लगाने वाले मनदीप सिंह को मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। Advertisement ग्रुप बी डिंडीगुल में कर्नाटक ने रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु को 26 रनों से हराया। कर्नाटक की दूसरी पारी 151 रनों पर सिमट गई, लेकिन जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए तमिलनाडु की टीम 154 रनों पर ही सिमट गई। कृष्णप्पा गौतम ने 60 रन देकर आठ विकेट लिए और टीम को जीत दिलाई। मेरठ में उत्तर प्रदेश-रेलवे मुकाबला ड्रॉ रहा। 349 रनों के लक्ष्य के जवाब में उत्तर प्रदेश का स्कोर 62/2 रहा। रेलवे के दिनेश मोर (91* एवं 102) को मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। वडोदरा में मुंबई ने बड़ौदा को 309 रनों से हराया। 534 रनों के लक्ष्य के जवाब में बड़ौदा की टीम 224 रनों पर ऑल आउट हो गई। मुंबई के शम्स मुलानी को मैच में 10 विकेट लेने और पहली पारी में 89 रन बनाने के लिए मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। ग्रुप सी रोहतक में हरियाणा ने महाराष्ट्र को एक पारी और 68 रनों से हराया। दूसरी पारी में महाराष्ट्र की टीम सिर्फ 86 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हर्षल पटेल को मैच में 9 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। अगरतला में झारखंड ने त्रिपुरा को 54 रनों से हराया। झारखंड ने दूसरी पारी में 418/6 का स्कोर बनाया और जवाब में जीत के लिए 266 रनों का पीछा करते हुए त्रिपुरा की टीम 211 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। सौरभ तिवारी को दूसरी पारी में शतकीय पारी खेलने के लिए मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। गुवाहाटी में असम-सेना मैच ड्रॉ रहा। चौथे दिन मैच में एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका। प्लेट ग्रुप पोरवोरिम में गोवा ने सिक्किम को 9 विकेट से हराया। सिक्किम ने दूसरी पारी में 374 रन बनाये और जवाब में गोवा ने 75 रनों का लक्ष्य एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। सुयश प्रभुदेसाई (91 एवं 49*) को मैन ऑफ़ द मैच चुना गया। Advertisement

