रणजी ट्रॉफी 2019-20, चौथा राउंड: आखिरी दिन के खेल का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 06, 2020

रणजी ट्रॉफी (Photo-BCCI) रणजी ट्रॉफी 2019-20 का चौथा राउंड समाप्त हुआ। इस राउंड में कई मैच ड्रॉ रहे तो कुछ टीमों ने शानदार जीत भी हासिल की। हैदराबाद, आंध्रा, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा जैसी टीमों ने जीत हासिल की। इस बार की आईपीएल नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा खरीदे गए जम्मू-कश्मीर के अब्दुल समद ने ताबड़तोड़ पारी खेली। आइए नजर डालते हैं आखिरी दिन के खेल के राउंड अप पर: ग्रुप ए बंगाल vs गुजरात बारिश के खलल की वजह से ये मैच ड्रॉ रहा। गुजरात ने पहली पारी में 194 रन बनाए और जवाब में बंगाल ने 5 विकेट पर 239 रन बनाए। रुश कलारिया ने 3 विकेट लिए। केरल vs हैदराबाद हैदराबाद ने इस मैच में 6 विकेट से जीत हासिल की। केरल ने पहली पारी में 164 और दूसरी पारी में 218 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 228 और 155/4 का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। पंजाब vs दिल्ली दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला ड्रॉ रहा। पंजाब के पहली पारी के 313 रनों के जवाब में दिल्ली ने 339 रन बनाए। पंजाब ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 44 रन बनाए। राजस्थान vs आंध्रा Advertisement आंध्रा ने राजस्थान को 6 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने पहली पारी में 151 और दूसरी पारी में 257 रन बनाए। आंध्रा ने 257 और 152/4 का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। कप्तान हनुमा विहारी 52 रन बनाकर नाबाद रहे। ग्रुप बी हिमाचल प्रदेश vs मध्य प्रदेश दोनों टीमों के बीच ये मैच ड्रॉ रहा। हिमाचल के पहली पारी के 175 रनों के जवाब में मध्य प्रदेश ने 9 विकेट पर 427 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज रमीज खान ने 192 रनों की पारी खेली। हिमाचल ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 285 रन बनाए। उत्तर प्रदेश vs तमिलनाडु बारिश के कारण ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा। तमिलनाडु ने 180 और 154 रन बनाए। यूपी का स्कोर 175 और 42/2 रहा। सौरभ कुमार ने 10 और अंकित राजपूत ने 7 विकेट चटकाए। ग्रुप सी त्रिपुरा vs ओडिशा बारिश की वजह से ये मैच भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ। त्रिपुरा ने 288 रन बनाकर पारी घोषित की, जवाब में ओडिशा ने 121 और फॉलोआन खेलते हुए 71/1 का स्कोर बनाया। झारखंड vs जम्मू-कश्मीर जम्मू-कश्मीर ने झारखंड को पारी और 27 रन से हराया। झारखंड ने पहली पारी में 259 रन बनाए। जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 441 रन बनाकर विशाल बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में झारखंड सिर्फ 155 रन पर सिमट गई। जम्मू-कश्मीर के लिए अब्दुल समद ने सिर्फ 75 गेंद पर 10 चौके और 11 छक्के की मदद से 128 रनों की पारी खेली। छत्तीसगढ़ vs हरियाणा हरियाणा ने इस मुकाबले को 89 रन से जीता। हरियाणा के पहली पारी के 123 रनों के जवाब में छत्तीसगढ़ भी सिर्फ 119 रन ही बना पाई। दूसरी पारी में हरियाणा ने 258 रन बनाए और छत्तीसगढ़ सिर्फ 173 रन ही बना सकी। प्लेट ग्रुप नागालैंड vs चंडीगढ़ दोनों टीमों के बीच ये मैच ड्रॉ रहा। चंडीगढ़ ने पहली पारी 400 रन बनाकर घोषित की। कप्तान मनन वोहरा ने 121 रनों की पारी खेली। जवाब में नागालैंड ने 135 और 26/0 का स्कोर बनाया। सिक्किम vs अरुणाचल प्रदेश बारिश के कारण ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा। महज दो दिनों के खेल में सिक्किम ने पहली पारी में 329 रन बनाए। जवाब में अरुणाचल प्रदेश ने 146 और 32/0 का स्कोर बनाया। Advertisement

