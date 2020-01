रणजी ट्रॉफी 2019-20, चौथा राउंड: पहले दिन के खेल का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 03, 2020

रणजी ट्रॉफी का एक मैच रणजी ट्रॉफी 2019-20 में आज से चौथे राउंड की शुरुआत हुई। हालांकि बारिश की वजह से पहले दिन कई मैचों की शुरुआत भी नहीं हो पाई और कई मैच काफी देरी से शुरु हुए। खेल के पहले दिन पंजाब के लिए मंदीप सिंह, मध्य प्रदेश के लिए आवेश खान, मुंबई के लिए सूर्यकुमार यादव और बड़ौदा के लिए दीपक हूडा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आइए नजर डालते हैं पहले दिन के खेल के राउंड अप पर: ग्रुप ए बंगाल vs गुजरात बारिश के कारण पहले दिन का खेल नहीं हो सका। केरल vs हैदराबाद पहले बल्लेबाजी करते हुए केरल ने 7 विकेट के नुकसान पर 126 रन बना लिए हैं। हैदराबाद के लिए मोहम्मद सिराज 2 विकेट चटका चुके हैं। पंजाब vs दिल्ली पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 266 रन बना लिए हैं। शुभमन गिल 23 रन ही बना सके। कप्तान मंदीप सिंह ने 81 रनों की पारी खेली। Advertisement राजस्थान vs आंध्रा पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान सिर्फ 151 रन ही बना पाई। जवाब में आंध्रा ने 2 विकेट पर 82 रन बना लिए हैं। कप्तान हनुमा विहारी बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। ग्रुप बी मुंबई vs कर्नाटक मुंबई की टीम पहली पारी में 194 रन ही बना पाई। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज्यादा 77 रन बनाए। जवाब में कर्नाटक ने 3 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। बड़ौदा vs रेलवे बड़ौदा ने पहली पारी में 201 रन बनाए। दीपक हूडा ने 86 रनों की पारी खेली। जवाब में रेलवे ने 2 विकेट के नुकसान पर 24 रन बना लिए हैं और वे अभी 177 रन पीछे हैं। हिमाचल प्रदेश vs मध्य प्रदेश हिमाचल की टीम पहली पारी में 175 रन पर ही सिमट गई। आवेश खान ने 5 और ईश्वर पांडे ने 3 विकेट लिए। जवाब में एमपी ने 4 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना लिए हैं। उत्तर प्रदेश vs तमिलनाडु कानपुर में लगातार बारिश की वजह से खेल शुरु हो नहीं हो सका। ग्रुप सी त्रिपुरा vs ओडिशा अगरतला में बारिश की वजह से एक भी ओवरों का खेल नहीं हो पाया। झारखंड vs जम्मू-कश्मीर रांची में पहले बल्लेबाजी करते हुए झारखंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना लिए हैं। कप्तान सौरभ तिवारी 43 रन बनाकर क्रीज पर हैं। छत्तीसगढ़ vs हरियाणा बारिश के कारण मैच शुरु नहीं हो पाया। सर्विसेज vs महाराष्ट्र दिल्ली के पालम ग्राउंड में पहले खेलते हुए महाराष्ट्र की टीम सिर्फ 44 रन पर सिमट गई। टीम के 4 बल्लेबाज शून्य के स्कोर पर आउट हुए और 9 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाए। जवाब में सर्विसेज ने 4 विकेट पर 141 रन बनाकर 97 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। असम vs उत्तराखंड पहले खेलते हुए असम ने 5 विकेट पर 237 रन बना लिए हैं। रियान पराग 104 रन बनाकर नाबाद हैं। प्लेट ग्रुप मेघालय vs पुद्दुचेरी बारिश के कारण मैच शुरु नहीं हो सका। नागालैंड vs चंडीगढ़ बारिश की वजह से एक भी ओवरों का खेल नहीं हो पाया। बिहार vs मिजोरम पहले खेलते हुए मिजोरम ने सिर्फ 2 विकेट पर 310 रन बना लिए हैं। प्रतीक देसाई ने 210 गेंद पर 192 रनों की जबरदस्त पारी खेली। गोवा vs मणिपुर पहली पारी में मणिपुर 106 रन पर आउट हो गई। विजेश प्रभुदेसाई ने 6 विकेट लिए। जवाब में गोवा ने 225/2 का स्कोर बनाकर 119 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। सिक्किम vs अरुणाचल प्रदेश बारिश के कारण मैच शुरु नहीं हो सका। Advertisement

