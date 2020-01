रणजी ट्रॉफी 2019-20, चौथा राउंड: तीसरे दिन के खेल का राउंड अप Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 05, 2020

Jan 05, 2020 IST SHARE कानपुर स्टेडियम रणजी ट्रॉफी के चौथे राउंड के तीसरे दिन कुल छत्तीस टीमों के बीच अठारह मैचों में कुछ नतीजे आए। गोवा और असम ने बड़ी जीत दर्ज की। इसके अलावा बिहार को भी मिजोरम के खिलाफ जीत मिली। तीसरे दिन बारिश ने कोई खलल नहीं डाला और शुरूआती दो दिन के खेल में भाग नहीं लेने वाली टीमों के मैच भी शुरू हुए। मैचों का संक्षिप्त हाल इस प्रकार है:

ग्रुप ए दिल्ली vs पंजाब दूसरी पारी में खेलते हुए पंजाब ने चार विकेट पर 44 रन बनाए हैं। उनके पास 18 रन की बढ़त है। दिल्ली की पहली पारी 339 रन पर समाप्त हुई। ध्रुव शोरी ने 96 और नितीश राणा ने 92 रन बनाए। गुजरात vs बंगाल इस मैच में पहली पारी में खेलते हुए बंगाल ने सात विकेट पर 169 रन बनाए। Advertisement आंध्रा vs राजस्थान इस मैच में दूसरी पारी में राजस्थान ने आठ विकेट पर 243 रन बनाए हैं। उनके पास कुल 137 रन की बढ़त है। पहली पारी में आंध्रा की टीम 257 रन पर आउट हो गई। केरल vs हैदराबाद दूसरी पारी में केरल ने सात विकेट पर 207 रन बनाए हैं। उनके पास अभी कुल 140 रन की बढ़त हो गई है। हैदराबाद ने पहली पारी में 228 रन बनाए। ग्रुप बी कर्नाटक vs मुंबई मुंबई से मिले 126 रन के लक्ष्य को कर्नाटक ने पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया और मैच में विजय हासिल की। तमिलनाडु vs उत्तर प्रदेश पहली पारी में तमिलनाडु की टीम 180 रन पर सिमट गई। जवाब में खेलते हुए यूपी ने 9 विकेट पर 170 रन बनाए हैं और अभी वे दस रन पीछे हैं। हिमाचल प्रदेश vs मध्य प्रदेश इस मैच में हिमाचल की टीम मध्य प्रदेश से दूसरी पारी में 76 रन पीछे है। उन्होंने तीन विकेट पर 176 रन बनाए हैं। मध्य प्रदेश ने पहली पारी 9 विकेट पर 427 रन बनाकर घोषित की। बड़ौदा vs रेलवे रेलवे की टीम 201 रन का पीछा करते हुए 101 रन पर सिमट गई और बड़ौदा को 99 रन से जीत मिली। ग्रुप सी असम vs उत्तराखंड असम ने उत्तराखंड को एक पारी और नब्बे रन से हराया। पहली पारी में असम ने 294 रन बनाए। जवाब में उत्तराखंड ने पहली पारी में 121 और दूसरी पारी में 83 रन बनाए। त्रिपुरा vs ओडिसा त्रिपुरा ने छह विकेट पर 288 रन बनाकर पारी घोषित की। जवाब में खेलते हुए ओडिसा ने बिना किसी नुकसान के पांच रन बनाए हैं। झारखण्ड vs जम्मू-कश्मीर दूसरी पारी में खेलते हुए झारखण्ड की टीम 79 रन पीछे है। जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 441 रन बनाए। महाराष्ट्र vs सेना इस मैच में सेना ने एक पारी और 94 रन से जीत दर्ज की। दूसरी पारी में महाराष्ट्र की टीम 147 रन पर आउट हुई, पहली पारी में उन्होंने 44 रन बनाए थे। सेना ने पहली पारी में 285 रन बनाए। हरियाणा vs छत्तीसगढ़ हरियाणा से मिले 263 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए छत्तीसगढ़ ने तीन विकेट पर 33 रन बनाए हैं। प्लेट ग्रुप सिक्किम vs अरुणाचल प्रदेश इस मैच में पहली पारी में खेलते हुए सिक्किम ने छह विकेट पर 274 रन बनाए हैं। यशपाल सिंह ने नाबाद शतक जड़ा। चंडीगढ़ vs नागालैंड पहली पारी में चंडीगढ़ ने छह विकेट पर 400 रन बनाए और पारी घोषित की। मनन वोहरा और रमन विश्नोई ने शतक जड़े। मेघालय vs पांडिचेरी इस मैच में पांडिचेरी ने 49 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट से जीत दर्ज की। मणिपुर vs गोवा गोवा ने मणिपुर को एक पारी और 359 रन से हराया। दूसरी पारी में मणिपुर की टीम 88 रन बनाकर आउट हुई। मिजोरम vs बिहार इस मैच में बिहार ने 185 रन के लक्ष्य को चार विकेट खोकर हासिल किया और जीत दर्ज की।

