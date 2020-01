रणजी ट्रॉफी 2019-20, चौथा राउंड: दूसरे दिन के खेल का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 04, 2020

मुंबई vs कर्नाटक मैच रणजी ट्रॉफी 2019-20 में आज चौथे राउंड के दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ। आज भी बारिश ने कई मैचों में खलल डाला और कई मुकाबले अभी भी शुरु नहीं हो सके। दूसरे दिन दिल्ली के लिए नीतीश राणा, मुंबई के लिए सरफराज खान, चंडीगढ़ के लिए मनन वोहरा और हरियाणा के लिए हर्षल पटेल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आइए नजर डालते हैं दूसरे दिन के खेल के राउंड अप पर: ग्रुप ए बंगाल vs गुजरात बारिश की वजह से सिर्फ 20 ओवरों का खेल हो सका। गुजरात ने पहले खेलते हुए 1 विकेट पर 46 रन बना लिए हैं। केरल vs हैदराबाद केरल के पहली पारी के 164 रनों के जवाब में हैदराबाद ने 9 विकेट पर 193 रन बनाकर 29 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। पंजाब vs दिल्ली पंजाब के पहली पारी के 313 रनों के जवाब में दिल्ली ने 4 विकेट पर 195 रन बना लिए हैं। कप्तान ध्रुव शौरी ने 96 रनों की पारी खेली और नीतीश राणा 64 रन बनाकर क्रीज पर हैं। राजस्थान vs आंध्रा Advertisement राजस्थान के पहली पारी के 151 रनों के जवाब में आंध्रा ने 257 रन बनाकर 106 रनों की बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में राजस्थान का का स्कोर 23/2 है और वो अभी 83 रन पीछे हैं। ग्रुप बी मुंबई vs कर्नाटक मुंबई के पहली पारी के 194 रनों के जवाब में कर्नाटक ने 218 रन बनाए। दूसरी पारी में भी मुंबई ने 109 रन पर 5 विकेट गंवा दिए हैं। सरफराज खान 53 रन बनाकर क्रीज पर हैं। बड़ौदा vs रेलवे बड़ौदा के पहली पारी के 201 रनों के जवाब में रेलवे सिर्फ 99 रन पर सिमट गई। अनुरीत सिंह ने 5 विकेट लिए। दूसरी पारी में बड़ौदा भी 98 रन पर आउट हो गई। जवाब में रेलवे ने शून्य के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया है। उन्हें जीत के लिए अभी 201 रनों की जरुरत है। हिमाचल प्रदेश vs मध्य प्रदेश हिमाचल के पहली पारी के 175 रनों के जवाब में मध्य प्रदेश ने 7 विकेट पर 364 रन बना लिए हैं और उनकी कुल बढ़त 189 रनों की हो गई है। सलामी बल्लेबाज रमीज खान 161 रन बनाकर क्रीज पर हैं। उत्तर प्रदेश vs तमिलनाडु कानपुर में तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 165 रन बना लिए हैं। ग्रुप सी त्रिपुरा vs ओडिशा अगरतला में बारिश की वजह से दूसरे दिन भी खेल नहीं हो पाया। झारखंड vs जम्मू-कश्मीर झारखंड के पहली पारी के 259 रनों के जवाब में जम्मू-कश्मीर ने 3 विकेट पर 135 रन बना लिए हैं। छत्तीसगढ़ vs हरियाणा हरियाणा के पहली पारी के 123 रनों के जवाब में छत्तीसगढ़ भी सिर्फ 119 रन ही बना पाई। कप्तान हर्षल पटेल ने 4 विकेट चटकाए। सर्विसेज vs महाराष्ट्र महाराष्ट्र के पहली पारी के 44 रनों के जवाब में सर्विसेज ने 285 रन बनाकर विशाल बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में महाराष्ट्र का स्कोर 93/5 है और वो अभी भी 148 रन पीछे हैं। असम vs उत्तराखंड असम के पहली पारी के 294 रनों के जवाब में उत्तराखंड ने सिर्फ 32 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं। प्लेट ग्रुप मेघालय vs पुद्दुचेरी मेघालय की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 65 रन पर सिमट गई, जवाब में पुद्दुचेरी भी 80 रन ही बना पाई। मेघालय की पारी में सिर्फ एक बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक पहुंच सका। वहीं मेघलाय की तरफ से संजय यादव ने 8 विकेट चटकाए। नागालैंड vs चंडीगढ़ चंडीगढ़ ने पहले खेलते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 263 रन बना लिए हैं। कप्तान मनन वोहरा 107 रन बनाकर क्रीज पर हैं। बिहार vs मिजोरम मिजोरम के पहली पारी के 378 रनों के जवाब में बिहार का स्कोर 226/8 है। बिहार की टीम अभी भी 152 रन पीछे है। गोवा vs मणिपुर मणिपुर के पहली पारी के 106 रन के जवाब में गोवा ने 553/5 का स्कोर बनाकर विशाल बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में मणिपुर ने 21 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं और उन पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है। सिक्किम vs अरुणाचल प्रदेश बारिश के कारण दूसरे दिन भी मैच शुरु नहीं हो सका। Advertisement

