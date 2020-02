रणजी ट्रॉफी 2019-20, क्वार्टरफाइनल: पहले दिन के खेल का राउंड अप

रणजी ट्रॉफी 2019-20 में आज से क्वार्टरफाइनल मुकाबलों की शुरुआत हुई। क्वार्टरफाइनल मैच सौराष्ट्र vs आंध्रा, कर्नाटक vs जम्मू-कश्मीर, गुजरात vs गोवा और बंगाल vs ओडिशा के बीच खेला जा रहा है। पहले दिन गुजरात के लिए उनके कप्तान पार्थिव पटेल ने शानदार शतक लगाया और टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। वहीं बंगाल के लिए अनुस्तुप मजूमदार ने शतकीय पारी खेली।

आइए नजर डालते हैं पहले दिन के खेल के राउंड अप पर

गुजरात vs गोवा

वलसाड में खेले जा रहे पहले क्वार्टरफाइनल मुकाबले में गुजरात की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 330 रन बना लिए हैं। कप्तान पार्थिव पटेल ने शानदार शतक लगाया। पहले दिन स्टंप्स के समय पार्थिव पटेल 118 और चिराग गांधी 40 रन बनाकर क्रीज पर हैं। खेल के दूसरे दिन गुजरात एक विशाल स्कोर बनाना चाहेगी। गोवा की तरफ से अभी तक कप्तान अमित वर्मा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए हैं।

बंगाल vs ओडिशा

कटक में खेले जा रहे दूसरे क्वार्टरफाइनल मैच के पहले दिन बंगाल ने 6 विकेट के नुकसान पर 308 रन बना लिए हैं। अनुस्तुप मजूमदार ने शानदार शतकीय पारी खेली और वो अभी भी 136 रन बनाकर नाबाद हैं। वहीं शाहबाज अहमद भी 82 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं। मनोज तिवारी सिर्फ 4 रन ही बना सके।

कर्नाटक vs जम्मू-कश्मीर

जम्मू में खेले जा रहे तीसरे क्वार्टरफाइनल मैच में लगातार बारिश की वजह से पहले दिन ज्यादा खेल नहीं हो पाया। कर्नाटक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 14 रन बना लिए हैं। कप्तान करुण नायर 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

सौराष्ट्र vs आंध्रा

चौथे क्वार्टरफाइनल मैच में सौराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 22 रन बना लिए हैं। पहले दिन स्टंप्स के समय चिराग जैनी 53 और प्रेरक मांकड़ बिना खाता खोले क्रीज पर हैं।