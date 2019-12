रणजी ट्रॉफी 2019-20, दूसरा राउंड: आखिरी दिन के खेल का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 20 Dec 2019, 18:28 IST SHARE

रणजी ट्रॉफी का एक मैच रणजी ट्रॉफी 2019-20 में दूसरा राउंड आज समाप्त हुआ। दूसरे राउंड में आंध्रा ने दिल्ली, पंजाब ने हैदराबाद, विदर्भ ने राजस्थान और बड़ौदा ने मध्य प्रदेश को हराया। बड़ौदा के लिए क्रुणाल पांड्या, सौराष्ट्र के लिए जयदेव उनादकट और पंजाब के लिए मयंक मारकंडे ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। आइए नजर डालते हैं दूसरे दिन के खेल के राउंड अप पर:

ग्रुप ए दिल्ली vs आंध्रा आंध्रा ने दिल्ली को 9 विकेट से हराया। दिल्ली ने 215 और 169 का स्कोर बनाया और आंध्रा ने 368 और 20/1 का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। रिकी भुई को उनके नाबाद 144 रनों के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। हैदराबाद vs पंजाब पंजाब ने हैदराबाद को एक पारी और 125 रनों से हरा दिया। पंजाब ने 6 विकेट पर 443 रन बनाए, वहीं हैदराबाद पहली पारी में 242 और दूसरी पारी में मात्र 76 रन पर सिमट गई। मयंक मारकंडे ने 5 विकेट चटकाए। कप्तान मंदीप सिंह को उनकी नाबाद 204 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। राजस्थान vs विदर्भ विदर्भ ने राजस्थान को एक पारी और 60 रन से मात दी। विदर्भ ने 510/8 पर अपनी पारी घोषित की, जवाब में राजस्थान 260 और 190 रन ही बना पाई। मोहित काले को उनके 138 रनों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

ग्रुप बी उत्तर प्रदेश vs कर्नाटक उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के बीच मैच ड्रॉ रहा। यूपी ने 281 और 204/3 का स्कोर बनाया। कर्नाटक ने 321 रन बनाए। 6 विकेट लेने के लिए अभिमन्यु मिथुन को प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला। Advertisement मध्य प्रदेश vs बड़ौदा बड़ौदा ने मध्य प्रदेश को 1 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 174 रनों के टार्गेट को उन्होंने 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। क्रणाल पांड्या को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन (74 रन, 2 विकेट) के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। सौराष्ट्र vs रेलवे सौराष्ट्र ने रेलवे को एक पारी और 90 रनों से मात दी। कप्तान जयदेव उनादकट को दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट लेने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया।

ग्रुप सी उत्तराखंड vs झारखण्ड छत्तीसगढ़ ने उत्तराखंड को एक पारी और 65 रन से हराया। उत्तराखंड ने 120 और 335 का स्कोर बनाया और छत्तीसगढ़ ने 520 रन पर अपनी पारी घोषित की। जम्मू और कश्मीर vs महाराष्ट्र जम्मू-कश्मीर ने महाराष्ट्र को 54 रनों से मात दी। 364 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महाराष्ट्र की टीम 309 रन ही बना सकी। सर्विसेज vs ओडिशा ओडिशा ने सर्विसेज को एक पारी और 31 रन से हराया। ओडिशा ने अपनी पारी में 540 रन बनाए, वहीं सर्विसेज 271 और 238 का स्कोर ही बना सकी।

प्लेट ग्रुप अरुणाचल प्रदेश vs मिजोरम अरुणाचल और मिजोरम के बीच मैच ड्रॉ रहा। अरुणाचल ने 343 और 417/5 का स्कोर बनाया और मिजोरम ने 620 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की। चंडीगढ़ vs बिहार चंडीगढ़ और बिहार के बीच भी मैच ड्रॉ रहा। चंडीगढ़ ने पहली पारी में 420 रन बनाए और बिहार ने पहली पारी में 115 और दूसरी पारी में 175/6 का स्कोर बनाया। गोवा vs मेघालय गोवा ने मेघालय को एक पारी और 8 रन से हराया। मेघालय 203 और 252 का स्कोर ही बना सकी और गोवा ने 463 रन बनाए। Advertisement

