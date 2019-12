रणजी ट्रॉफी 2019-20, दूसरा राउंड: दूसरे दिन के खेल का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 18 Dec 2019, 18:01 IST SHARE

रणजी ट्रॉफी का एक मैच (Photo-Twitter) रणजी ट्रॉफी 2019-20 में दूसरे राउंड के दूसरे दिन का खेल आज समाप्त हुआ। दिल्ली के लिए नवदीप सैनी, पंजाब के लिए मंदीप सिंह और बड़ौदा के लिए यूसुफ पठान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं हरियाणा के लिए हर्षल पटेल ने 12 विकेट लिए और हैदराबाद के लिए मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की। सौराष्ट्र के लिए चेतेश्वर पुजारा एक बढ़िया पारी खेल रहे हैं। आइए नजर डालते हैं दूसरे दिन के खेल के राउंड अप पर:

ग्रुप ए दिल्ली vs आंध्रा दिल्ली के पहली पारी के 215 रनों के जवाब में आंध्रा ने 5 विकेट पर 180 रन बना लिए हैं। नवदीप सैनी अभी तक 3 विकेट चटका चुके हैं। केरल vs बंगाल केरल के पहली पारी के 239 रन के जवाब में बंगाल ने अपनी पहली पारी में 4 विकेट पर 154 रन बना लिए हैं। मनोज तिवारी ने 51 रनों की पारी खेली। विदर्भ vs राजस्थान विदर्भ ने अपनी पहली पारी 510/8 पर घोषित की, जवाब में राजस्थान ने एक विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। हैदरबाद vs पंजाब पटियाला में हैदराबाद के पहली पारी के 242 रनों के जवाब में पंजाब ने 4 विकेट पर 167 रन बना लिए हैं। मोहम्मद सिराज 3 विकेट चटका चुके हैं।

ग्रुप बी उत्तर प्रदेश vs कर्नाटक हुबली में खेले जा रहे इस मुकाबले में यूपी ने पहली पारी में 281 रन बनाए, जवाब में कर्नाटक ने 168/4 का स्कोर बना लिया है। अभिमन्यु मिथुन ने कर्नाटक के लिए पहली पारी में 6 विकेट लिए। मध्य प्रदेश vs बड़ौदा मध्य प्रदेश ने पहले खेलते हुए 125 रन बनाए, जवाब में बड़ौदा ने 222 रन बनाए। यूसुफ पठान ने नाबाद 76 रनों की पारी खेली। एमपी के लिए आवेश खान ने 4 विकेट लिए। दूसरी पारी में मध्य प्रदेश ने 3 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं। रेलवे vs सौराष्ट्र रेलवे के पहली पारी के 248 रनों के जवाब में सौराष्ट्र ने 3 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 69 रन बनाकर नाबाद हैं। हिमाचल प्रदेश vs तमिलनाडु डिंडीगुल में खेले जा रहे इस मुकाबले में हिमाचल के पहली पारी के 158 रनों के जवाब में तमिलनाडु सिर्फ 96 रन पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में हिमाचल ने 5 विकेट पर 81 रन बनाकर 143 रनों की बढ़त हासिल कर ली है।

ग्रुप सी असम vs झारखण्ड असम के पहली पारी के 162 रनों के जवाब में झारखंड ने 136/1 का स्कोर बना लिया है। उत्तराखंड vs छत्तीसगढ़ उत्तराखंड के पहली पारी के 120 रनों के जवाब में छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 462 रन बना लिए हैं। उनकी कुल बढ़त 342 रनों की हो गई है। हरियाणा vs त्रिपुरा रोहतक में खेले गए इस मैच में हरियाणा ने त्रिपुरा को एक पारी और 125 रन से हरा दिया। त्रिपुरा ने 68 और 49 का स्कोर बनाया। हरियाणा ने 242 रन पहली पारी में बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। हर्षल पटेल ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 12 विकेट चटकाए। जम्मू-कश्मीर vs महाराष्ट्र जम्मू-कश्मीर के पहली पारी के 209 रनों के जवाब में महाराष्ट्र सिर्फ 109 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर का स्कोर 155/4 है और उनकी कुल बढ़त 255 रनों की हो गई है। सर्विसेज vs ओडिशा सर्विसेज के पहली पारी के 271 रनों के जवाब में ओडिशा ने 208/3 का स्कोर बना लिया है।

प्लेट ग्रुप मणिपुर vs नागालैंड मणिपुर के पहली पारी के 116 रनों के जवाब में नागालैंड ने 400 रन बनाए। दूसरी पारी में मणिपुर का स्कोर 84/3 है और वो अभी भी 200 रन पीछे हैं। अरुणाचल प्रदेश vs मिजोरम अरुणाचल प्रदेश के पहली पारी के 343 रनों के जवाब में मिजोरम ने 2 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। तरुवर कोहली 168 रन बनाकर नाबाद हैं। चंडीगढ़ vs बिहार चंडीगढ़ के पहली पारी के 420 रनों के जवाब में बिहार ने 1 विकेट पर 6 रन बना लिए हैं। मेघालय vs गोवा मेघालय के पहली पारी के 203 रनों के जवाब में गोवा ने 235/4 का स्कोर बनाकर 32 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। सिक्किम vs पुद्दुचेरी सिक्किम पहली पारी में मात्र 68 रन पर सिमट गई। जवाब में पुद्दुचेरी ने 8 विकेट पर 446 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। अरुण कार्तिक ने 112 और पारस डोगरा ने 117 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में सिक्किम का स्कोर 112/9 है और उन पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है।

