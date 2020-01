रणजी ट्रॉफी 2019-20: आउट करार दिए जाने के बाद शुभमन गिल ने की अंपायर से बहस, करीब 10 मिनट तक रुका रहा मैच सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Jan 03, 2020

Jan 03, 2020 IST SHARE

पंजाब vs दिल्ली (Photo-TOI) शुक्रवार से रणजी ट्रॉफी 2019-20 के चौथे राउंड की शुरुआत हुई और पहले ही दिन पंजाब और दिल्ली के बीच मैच के दौरान एक बड़ा विवाद देखने को मिला। दरअसल दिग्गज युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने आउट करार दिए जाने के बाद अंपायरों से बहस की और इसके बाद अंपायरों ने अपना फैसला बदल दिया। इसके बाद दिल्ली की टीम इस फैसले से नाखुश दिखी और मैच 10 मिनट तक रुका रहा। दिल्ली टीम के मैनेजर विवेक खुराना ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि जब शुभमन गिल 10 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी सुबोध भाटी की गेंद पर अंपायर ने उन्हें विकेटों के पीछे कैच आउट करार दिया। गिल इस फैसले से खुश नहीं दिखे और उन्होंने अंपायर से कुछ कहा। इसके बाद स्ट्रेट अंपायर ने लेग अंपायर से सलाह-मशविरा किया और अपना फैसला बदल दिया। विवेक खुराना ने कहा कि इसके बाद हमारी टीम के कप्तान नितीश राणा ने अंपायरों से सवाल किया कि उन्होंने अपना फैसला क्यों बदला। हम मैच छोड़कर मैदान से बाहर नहीं गए। इसके बाद मैच रेफरी आए और तब जाकर खेल दोबारा शुरु हुआ। आपको बता दें कि शुभमन गिल इस मुकाबले में 41 गेंद पर 23 रन ही बना सके और सिमरनजीत सिंह की गेंद पर आउट हो गए। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...