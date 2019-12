रणजी ट्रॉफी 2019-20, तीसरा राउंड: तीसरे दिन के खेल का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Dec 27, 2019

कर्ण शर्मा रणजी ट्रॉफी 2019-20 में तीसरे राउंड के तीसरे दिन का खेल आज समाप्त हुआ। तीसरे दिन गुजरात, रेलवे और सर्विसेज ने जीत हासिल की। पंजाब के लिए शुभमन गिल और कर्नाटक के लिए देवदत्त पडिक्कल जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। कर्ण शर्मा ने शानदार शतक लगाया और अक्षर पटेल ने गुजरात के लिए बेहतरीन गेंदबाजी की। आइए नजर डालते हैं तीसरे दिन के खेल के राउंड अप पर: ग्रुप ए बंगाल vs आंध्रा बंगाल के 289 रन के जवाब में आंध्रा ने पहली पारी में सिर्फ 110 रन पर 7 विकेट गंवा दिए हैं और वो अभी भी 179 रन से पीछे हैं। ईशान पोरेल अभी तक 3 विकेट ले चुके हैं। दिल्ली vs हैदराबाद अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 60 रन और चाहिए। 84 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 24 रन बना लिए हैं। गुजरात vs केरल सूरत में खेले गए इस मुकाबले में गुजरात ने 90 रनों से जीत हासिल की। गुजरात ने पहली पारी में 127 और दूसरी पारी में 210 रन बनाए। जवाब में केरल 70 और 177 रन ही बना पाई। अक्षर पटेल ने 7 विकेट लिए। विदर्भ vs पंजाब Advertisement विदर्भ के पहली पारी के 338 रनों के जवाब में पंजाब ने बिना किसी नुकसान के 132 रन बना लिए हैं। शुभमन गिल 70 रन बनाकर नाबाद हैं। ग्रुप बी कर्नाटक vs हिमाचल प्रदेश कर्नाटक ने दूसरी पारी में 3 विकेट पर 165 रन बना लिए हैं और उनकी कुल बढ़त 165 रन की हो गई है। देवदत्त पडिक्कल 56 और कप्तान करुण नायर 52 रन बनाकर नाबाद हैं। कर्नाटक ने पहली पारी में 166 रन बनाए थे और हिमाचल ने 280 रन। मध्य प्रदेश vs तमिलनाडु दूसरी पारी में तमिलनाडु का स्कोर 177/4 है और वो अभी 7 रन पीछे हैं। पहली पारी में तमिलनाडु ने सिर्फ 149 रन बनाए थे और मध्य प्रदेश ने 333 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। मुंबई vs रेलवे वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रेलवे ने मुंबई को 10 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने पहली पारी में 114 और दूसरी पारी में 198 रन बनाए। रेलवे ने 266 और 47/0 का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। प्रदीप टी ने 8 विकेट चटकाए। वहीं रेलवे के कप्तान कर्ण शर्मा ने नाबाद 112 रनों की पारी खेली। सौराष्ट्र vs उत्तर प्रदेश सौराष्ट्र के पहली पारी के 331 रनों के जवाब में उत्तर प्रदेश ने 523 रन बनाकर 192 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। मोहम्मद सैफ ने 165 रनों की पारी खेली। ग्रुप सी झारखंड vs हरियाणा हरियाणा के पहली पारी के 371 रनों के जवाब में झारखंड ने 2 विकेट पर 194 रन बना लिए हैं। कप्तान सौरभ तिवारी 26 और कुमार देवव्रत 97 रन बनाकर नाबाद हैं। ओडिशा vs उत्तराखंड दूसरी पारी में उत्तराखंड ने 54 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं और वो अभी 82 रन पीछे हैं। कप्तान उन्मुक्त चंद सिर्फ 13 रन ही बना सके। जम्मू-कश्मीर vs असम जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी 460/5 पर घोषित की। शुभम खजूरिया ने 138 और अब्दुल समद ने सिर्फ 72 गेंद पर 7 चौके और 8 छक्के की मदद से नाबाद 103 रन बनाए। जवाब में असम का स्कोर 22/0 है। महाराष्ट्र vs छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के पहली पारी के 289 रनों के जवाब में छत्तीसगढ़ ने 286 रन बनाए। दूसरी पारी में महाराष्ट्र का स्कोर 39/1 है। त्रिपुरा vs सर्विसेज पालम में खेले गए इस मैच में सर्विसेज ने 8 विकेट से जीत हासिल की। त्रिपुरा ने 126 और 84 का स्कोर बनाया। जवाब में सर्विसेज ने 173 और 41/2 का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। प्लेट ग्रुप मणिपुर vs अरुणाचल प्रदेश डिब्रूगढ़ में खेले जा रहे मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश ने दूसरी पारी में 137 रन पर 7 विकेट गंवा दिए हैं और जीत के लिए उन्हें अभी 132 रनों की जरुरत है। रेक्स सिंह 5 विकेट चटका चुके हैं। पहली पारी में अरुचाल ने 143 और मणिपुर ने 215 रन बनाए थे। मिजोरम vs पुद्दुचेरी मिजोरम पर पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है। पहली पारी में मिजोरम ने सिर्फ 73 रन बनाए और पुद्दुचेरी ने 458/5 का स्कोर बनाकर विशाल बढ़त हासिल की। दूसरी पारी में मिजोरम ने 30 रन पर 4 विकेट गंवा दिए हैं। बिहार vs गोवा बिहार के पहली पारी के 326 रनों के जवाब में गोवा ने 386/6 का स्कोर बनाकर 60 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। सिक्किम vs नागालैंड सिक्किम के 269 रनों के जवाब में नागालैंड ने 3 विकेट पर 71 रन बना लिए हैं। चंडीगढ़ vs मेघालय चंडीगढ़ ने पहली पारी में 9 विकेट पर 455 रन बनाए। अंकित कौशिक 148 रन बनाकर नाबाद रहे। जवाब में मेघालय का स्कोर 15/1 है। Advertisement

