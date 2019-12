रणजी ट्रॉफी 2019-20, तीसरा राउंड: आखिरी दिन के खेल का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Dec 28, 2019

Dec 28, 2019 IST SHARE

रणजी ट्रॉफी का एक मैच रणजी ट्रॉफी 2019-20 का तीसरा राउंड आज समाप्त हुआ। इस राउंड में कुल 10 मुकाबलों का नतीजा निकला और 8 मैच ड्रॉ रहे। चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पुद्दुचेरी, नागालैंड और गुजरात जैसी टीमों ने जीत हासिल की। पंजाब के लिए शुभमन गिल, नागालैंड के लिए स्टुअर्ट बिन्नी और पुद्दुचेरी के लिए पारस डोगरा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आइए नजर डालते हैं आखिरी दिन के खेल के राउंड अप पर: ग्रुप ए बंगाल vs आंध्रा बंगाल और आंध्रा के बीच मैच ड्रॉ रहा। बंगाल ने पहली पारी में 289 और दूसरी पारी में 46/0 का स्कोर बनाया। आंध्रा ने पहली पारी में 181 रन बनाए। दिल्ली vs हैदराबाद अपने होम ग्राउंड में दिल्ली ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दिल्ली ने पहली पारी में 284 रन बनाए। जिसके जवाब में आंध्रा सिर्फ 69 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में फॉलोआन खेलते हुए आंध्रा ने 298 रन बनाए और दिल्ली को 84 रनों का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य को उन्होंने आसानी से 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में 140 रनों की पारी खेलने वाले कप्तान शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। विदर्भ vs पंजाब नागपुर में खेला गया ये मुकाबला ड्रॉ रहा। विदर्भ के 338 रनों के जवाब में पंजाब ने 408/5 पर अपनी पारी घोषित की। शुभमन गिल ने 100 और गुरकीरत सिंह मान ने 149 रनों की पारी खेली। विदर्भ के गणेश सतीष को 145 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। Advertisement ग्रुप बी कर्नाटक vs हिमाचल प्रदेश मैसूर में खेला गया ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा। कर्नाटक ने 166 और 296 का स्कोर बनाया। हिमाचल ने 280 और 34/2 रन बनाए। ऋषि धवन को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन (93 रन और 8 विकेट) के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मध्य प्रदेश vs तमिलनाडु मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। तमिलनाडु ने 149 और 377/7 का स्कोर बनाया। एमपी ने 333 रन बनाए। 7 विकेट चटकाने वाले ईश्वर पांडे को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सौराष्ट्र vs उत्तर प्रदेश राजकोट में खेले गए मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने सौराष्ट्र को एक पारी और 72 रनों से हराया। सौराष्ट्र ने 331 और 120 रन बनाए। यूपी ने 523 रन बनाए। 10 विकेट चटकाने वाले सौरभ कुमार मैन ऑफ द मैच चुने गए। ग्रुप सी झारखंड vs हरियाणा झारखंड और हरियाणा के बीच मैच ड्रॉ रहा। हरियाणा ने 371 रन बनाए और झारखंड ने 408/5 का स्कोर बनाया। 162 रनों की पारी खेलने वाले कुमार देवव्रत मैन ऑफ द मैच रहे। ओडिशा vs उत्तराखंड ओडिशा ने उत्तराखंड को 10 विकेट से हराया। उत्तराखंड ने 117 और 195 रन बनाए। ओडिशा ने 253 और 63/0 का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। पहली पारी में 110 रन बनाने वाले शांतनु मिश्रा मैन ऑफ द मैच रहे। जम्मू-कश्मीर vs असम जम्मू-कश्मीर और असम के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। जम्मू-कश्मीर ने 460/5 रन बनाकर अपनी पारी घोषित की और असम ने 2 विकेट पर 82 रन बनाए। शुभम खजूरिया ने 138 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। महाराष्ट्र vs छत्तीसगढ़ इन दोनों टीमों के बीच भी मुकाबला ड्रॉ रहा। महाराष्ट्र ने 289 और 149/3d का स्कोर बनाया। छत्तीसगढ़ ने 286 रन बनाए। दोनों पारियों को मिलाकर 184 रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ मैन ऑफ द मैच चुने गए। प्लेट ग्रुप मणिपुर vs अरुणाचल प्रदेश मणिपुर ने अरुणाचल को 84 रन से हराया। मणिपुर ने 196 और 215 का स्कोर बनाया। अरुणाचल की टीम 143 और 184 का स्कोर ही बना सकी। 8 विकेट लेने वाले रेक्स सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मिजोरम vs पुद्दुचेरी पुद्दुचेरी ने मिजोरम को एक पारी और 272 रनों से मात दी। मिजोरम ने 73 रनों के जवाब में पुद्दूचेरी ने 458/5 पर अपनी पारी घोषित की। दूसरी पारी में मिजोरम 113 रन पर सिमट गई। बेहतरीन दोहरा शतक लगाने वाले पारस डोगरा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बिहार vs गोवा पटना में खेला गया ये मुकाबला ड्रॉ रहा। बिहार ने 326 और 162/1 का स्कोर बनाया। गोवा ने 470 रन बनाए।गोवा के सुयश प्रभुदेसाई को 135 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। सिक्किम vs नागालैंड नागालैंड ने सिक्किम को 9 विकेट से हराया। सिक्किम ने 274 और 133 रन बनाए, जवाब में नागालैंड ने 296 और 113/1 का स्कोर बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। नागालैंड के लिए 135 रनों की शानदार पारी खेलने वाले स्टुअर्ट बिन्नी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चंडीगढ़ vs मेघालय चंडीगढ़ ने मेघालय को एक पारी और 189 रन से हरा दिया। चंडीगढ़ ने 455/9 पर अपनी पहली पारी घोषित की। वहीं मेघालय 148 और 118 का स्कोर ही बना सकी। 6 विकेट लेने वाले श्रेष्ठ निर्मोही मैन ऑफ द मैच चुने गए। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...