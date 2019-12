रणजी ट्रॉफी 2019-20, दूसरा राउंड: तीसरे दिन के खेल का राउंड अप Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 19 Dec 2019, 18:53 IST SHARE डिंडीगुल स्टेडियम रणजी ट्रॉफी 2019-20 में दूसरे राउंड के तीसरे दिन का खेल आज समाप्त हुआ। कई टीमों के मैच समाप्त हुए। संजू सैमसन की टीम केरल को बंगाल के सामने हार मिली तथा रविचंद्रन अश्विन की टीम तमिलनाडु को हिमाचल प्रदेश के सामने हार का सामना करना पड़ा। दोनों ने अपनी टीमों के लिए शानदार प्रदर्शन किया था लेकिन उनका बेहतरीन प्रदर्शन बेकार किय। सैमसन ने पहली पारी में शतक लगाया और अश्विन ने पांच विकेट चटकाए। आइए नजर डालते हैं तीसरे दिन के खेल के राउंड अप पर: ग्रुप ए दिल्ली vs आंध्रा दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली का स्कोर 6 विकेट पर 86 रन है। पारी से हार टालने के लिए उन्हें अभी 64 रन चाहिए। केरल vs बंगाल बंगाल ने केरल से मिले 48 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दो विकेट पर 50 रन बनाकर मैच जीत लिया। पहली पारी में केरल ने 239 और दूसरी पारी में 115 रन बनाए। बंगाल ने पहली पारी में 307 रन बनाए थे। हैदराबाद vs पंजाब Advertisement इस मैच में हैदराबाद ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 30 रन पर पांच विकेट गंवाए हैं, पारी से हार टालने के लिए उन्हें अभी 171 रन बनाने हैं। पंजाब ने छह विकेट पर 443 रन बनाकर पहली पारी घोषित की। राजस्थान vs विदर्भ फॉलोऑन खेलते हुए राजस्थान ने 12 रन पर तीन विकेट खो दिए हैं। उन्हें अभी पारी से हार टालने के लिए 238 रन चाहिए। ग्रुप बी उत्तर प्रदेश vs कर्नाटक इस मैच में यूपी ने दूसरी पारी में एक विकेट पर 29 रन बनाए हैं। कर्नाटक ने पहली पारी में 321 रन बनाए और यूपी उनसे अभी 11 रन से पीछे हैं। मध्य प्रदेश vs बड़ौदा बड़ौदा की टीम ने एमपी से मिले 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार विकेट पर 114 रन बनाए हैं। अभी उन्हें जीतने के लिए 60 रन और चाहिए। सौराष्ट्र vs रेलवे दूसरी पारी में खेलते हुए रेलवे ने एक विकेट पर 27 रन बनाए हैं। पारी से हार टालने के लिए उन्हें अभी 204 रन चाहिए। सौराष्ट्र ने पहली पारी नौ विकेट पर 479 रन बनाकर घोषित की। हिमाचल प्रदेश vs तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 71 रन से हरा दिया। 217 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए तमिलनाडु की टीम 145 रन पर आउट हो गई। हिमाचल के लिए आकाश वशिष्ठ ने 7 विकेट झटके। ग्रुप सी असम vs झारखण्ड झारखण्ड ने असम को एक पारी और 67 रन से हराया। दूसरी पारी में असम की टीम 186 रन पर आउट हुई। झारखण्ड ने पहली पारी में 415 रन बनाए। उत्तराखंड vs झारखण्ड उत्तराखंड की टीम को पारी से हार बचाने के लिए अभी 226 रन चाहिए। दूसरी पारी में वे तीन विकेट पर 174 रन बनाए हैं। झारखण्ड ने पहली पारी में 520 रन का स्कोर बनाया, अजय मंडल ने नाबाद 241 रन बनाए। जम्मू और कश्मीर महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर से मिले 364 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट पर 192 रन बनाए हैं। उन्हें अभी 172 रन और चाहिए। सेना vs ओडिसा दूसरी पारी में खेलते हुए सेना ने तीन विकेट पर 86 रन बनाए। उन्हें पारी से हार टालने के लिए 183 रन चाहिए प्लेट ग्रुप मणिपुर vs नागालैंड नागालैंड ने एक पारी और 68 रन से मैच जीता। दूसरी पारी में मणिपुर 216 पर आउट हुई। नागालैंड की पहली पारी चार सौ रन पर समाप्त हुई। अरुणाचल प्रदेश vs मिजोरम इस मैच में अरुणाचल की टीम पारी से हार टालने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने तीन विकेट पर 143 रन बनाए हैं। अभी भी उन्हें 134 रन चाहिए। चंडीगढ़ vs बिहार फॉलोऑन खेलते हुए बिहार ने बिना किसी नुकसान के चार रन बनाए हैं। अभी उन्हें पारी से हार बचाने के लिए 301 रन चाहिए। गुरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ के लिए बिहार की पहली पारी के दौरान छह विकेट चटकाए। गोवा vs मेघालय इस मैच में मेघालय दूसरी पारी में पांच विकेट पर 145 रन बना चुका है। पारी से हार टालने के लिए उन्हें अभी 115 रन चाहिए। सिक्किम vs पांडिचेरी सिक्किम की टीम दूसरी पारी में 112 रन पर आउट हुई। पांडिचेरी को एक पारी और 269 रन से जीत मिली। Advertisement

