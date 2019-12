रणजी ट्रॉफी 2019-20, तीसरा राउंड: दूसरे दिन के खेल का राउंड अप Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Dec 26, 2019

Dec 26, 2019 IST SHARE इशांत शर्मा रणजी ट्रॉफी के तीसरे राउंड के दूसरे दिन कुल छत्तीस टीमों के बीच चल रहे अठारह मैचों में कई चीजें देखने को मिली है। सबसे ज्यादा ख़ास इशांत शर्मा की खतरनाक गेंदबाजी रही जो उन्होंने दिल्ली के लिए केरल के खिलाफ की। उन्होंने चार विकेट झटके। पृथ्वी शॉ ने निराश किया। जम्मू कश्मीर से खेलने वाले सुर्यान्शु रैना ने धमाकेदार पारी खेलते हुए 73 रन बनाए। सभी मैचों का संक्षिप्त हाल इस प्रकार है: ग्रुप ए गुजरात vs केरल इस मैच में गुजरात ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 140 रन बनाए हैं। उनके पास कुल 197 रन की बढ़त हो गई है। केरल की टीम पहली पारी में 70 रन पर सिमट गई। दिल्ली vs हैदराबाद फॉलोऑन खेलते हुए हैदराबाद ने दो विकेट पर 20 रन बनाए हैं। उन्हें पारी से हार टालने के लिए अभी 195 रन चाहिए। दिल्ली ने पहली पारी में 284 रन बनाए, जवाब में हैदराबाद की टीम 69 रन पर आउट हुई, इशांत शर्मा ने 4 विकेट चटकाए। Advertisement बंगाल vs आंध्रा पहली पारी में खेलते हुए बंगाल की टीम 289 रन बनाकर आउट हो गई। अभिषेक रमन ने शतक जड़ा। विदर्भ vs पंजाब इस मैच में पहले खेलते हुए विदर्भ ने छह विकेट पर 196 रन बनाए हैं। गणेश सतीश 88 रन पर नाबाद हैं। ग्रुप बी कर्नाटक vs हिमाचल प्रदेश कर्नाटक के 166 रनों के जवाब में हिमाचल ने सात विकेट पर 215 रन बनाए। हिमाचल के पास 49 रन की बढ़त हो गई है। तमिलनाडु vs मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश ने पहली पारी में खेलते हुए सात विकेट पर 281 रन बनाए हैं। उनके पास अभी कुल 132 रन की बढ़त है। पहली पारी में तमिलनाडु ने 149 रन बनाए। सौराष्ट्र vs उत्तर प्रदेश सौराष्ट्र के 331 रनों के जवाब में खेलते हुए उत्तर प्रदेश ने तीन विकेट पर 222 रन बनाए हैं। वे अभी पहली पारी के आधार पर 109 रन पीछे हैं। अक्षदीप नाथ अस्सी रन बनाकर क्रीज पर हैं। मुंबई vs रेलवे दूसरी पारी में खेलते हुए मुंबई ने तीन विकेट पर 64 रन बनाए हैं। वे अभी रेलवे से 88 रन पीछे हैं। ग्रुप सी जम्मू कश्मीर vs असम इस मैच में पहली पारी में जम्मू-कश्मीर ने दो विकेट पर 210 रन बनाए हैं। शुभम खजुरिया 87 रन पर खेल रहे हैं। सुर्यांशु रैना ने भी 73 रन बनाए। उत्तराखंड vs ओडिसा इस मैच में पहली पारी में ओडिसा ने छह विकेट पर 145 रन बनाए हैं। अभी उनके पास 28 रन की लीड है। उत्तराखंड ने पहली पारी में 117 रन बनाए थे। त्रिपुरा vs सेना त्रिपुरा ने दूसरी पारी में खेलते हुए एक विकेट पर 16 रन बनाए हैं। पहली पारी में उन्होंने 126 रन बनाए थे जिसके जवाब में सेना ने 173 रन बनाए। महाराष्ट्र vs छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ने पहली पारी में तीन विकेट पर 131 रन बनाए हैं। महाराष्ट्र से वे अभी 158 रन पीछे हैं। महाराष्ट्र ने 289 रन बनाए थे। हरियाणा vs झारखण्ड पहली पारी में हरियाणा ने छह विकेट पर 285 रन बनाए हैं। उनके तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े। प्लेट ग्रुप मणिपुर vs अरुणाचल प्रदेश इस मुकाबले की दूसरी पारी में खेलते हुए मणिपुर ने तीन विकेट पर 80 रन बनाते हुए कुल 133 रन की बढ़त बनाई है। पहली पारी में उन्होंने 196 रन बनाए, जवाब में अरुणाचल की टीम 143 रन पर सिमट गई। चंडीगढ़ vs मेघालय पहली पारी में खेलते हुए चंडीगढ़ ने चार विकेट पर 168 रन बनाए हैं। मनन वोहरा ने नब्बे रन जड़े। सिक्किम vs नागालैंड इस मैच में नागालैंड ने पहली पारी में एक विकेट पर 45 रन बनाए हैं और वे सिक्किम से अभी 224 रन से पीछे हैं। सिक्किम ने पहली पारी में 269 रन बनाए। गोवा vs बिहार इस मैच में पहली पारी में खेलते हुए गोवा ने दो विकेट पर 65 रन बनाए हैं। पहली पारी में बिहार ने 326 रन बनाए। मिजोरम vs पांडिचेरी दूसरी पारी में खेलते हुए मिजोरम ने चार विकेट पर 30 रन बनाए। पारी से हार बचाने के लिए उन्हें अभी 335 रन और बनाने हैं। पांडिचेरी ने पहली पारी में पांच विकेट पर 458 रन बनाए। पारस डोगरा ने दोहरा शतक जड़ा। Advertisement

