3 भारतीय खिलाड़ी जिन्हें 2025 में वनडे क्रिकेट में मिलने चाहिए ज्यादा मौके 

3 Indian Players Who should get more opportunities in ODI cricket in 2025: 2024 के मुकाबले इस साल भारतीय क्रिकेट टीम कई सारे वनडे मुकाबले खेलने वाली है। आईसीसी के प्रमुख टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन भी इसी साल होने वाला है। ऐसे में बीसीसीआई को अभी से अपनी योजना बनाना शुरू कर देना चाहिए और भविष्य को देखकर टीम बनानी चाहिए।

टी20 फॉर्मेट में अपना दमखम दिखा चुके कुछ खिलाड़ी वनडे डेब्यू तो कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इस फॉर्मेट में निरंतर मौके नहीं दिए जा रहे। इससे प्लेयर्स के आत्मविश्वास में कमी आती है, जिससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ता है। आइए जानते हैं उन भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें 2025 में वनडे फॉर्मेट में ज्यादा मौके मिलने चाहिए।

3. अर्शदीप सिंह

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह घातक गेंदबाजी के जरिए भारत की टी20 टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उनका वनडे में भी डेब्यू हो चुका है, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ 8 मैच खेलने का मौका मिला है। अर्शदीप सिंह एक उपयोगी गेंदबाज हैं और उन्होंने कई मौकों पर खुद को साबित किया है। बुमराह को अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों के साथ की जरूरत है, जो विकेट निकालने में माहिर हैं। अर्शदीप को अगर वनडे में लगातार मौके दिए जाएं, तो वो यकीनन टीम मैनेजमेंट को निराश नहीं करेंगे।

2. रिंकू सिंह

युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। रिंकू को जब भी मौका मिला है, वो उसे भुनाने में सफल रहे हैं। रिंकू वनडे में भी टी20 फॉर्मेट की तरह खेलते हैं और आने वाले समय में एक तेजतर्रार फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। रिंकू में पहली ही गेंद से प्रहार करना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से गेंदबाज दबाव में रहते हैं। घरेलू क्रिकेट में रिंकू के आंकड़े काफी शानदार रहे हैं।

1. रुतुराज गायकवाड़

आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलने वाले रुतुराज गायकवाड़ को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बराबर मौके नहीं मिल रहे। वह एक सीरीज के लिए टीम में चुने जाते हैं और रन बनाने के बावजूद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। गायकवाड़ का वनडे डेब्यू अक्टूबर 2022 में हो गया था, इसके बावजूद उन्हें अब तक सिर्फ 6 मैच खेलने को मिले हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 27 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 16 शतक और 17 अर्धशतक लगाए हैं। बीसीसीआई को गायकवाड़ को मौके जरूर देने चाहिए।

