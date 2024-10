'बच्चे के डायपर...'-  सारा तेंदुलकर ने शेयर की खास इंस्टा स्टोरी; फैंस से पूछा अहम सवाल 

Sara Tendulkar instagram story: क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने हाल ही अपना 27वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। सारा तेंदुलकर आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी ही रहती हैं। सारा बॉलीवुड किड्स नहीं हैं, फिर भी उनकी फैन फोलॉइंग किसी से कम नहीं है और उन्होंने अपनी अलग ही पहचान बना ली है।

27 साल पूरे होने पर सारा ने हर किसी से अपने लिए राय मांगी कि उन्हें अपने अंदर किस प्रकार के बदलाव करने की आवश्यकता है, किसी ने उन्हें सलाह दी तो किसी ने सारा को ही बेस्ट बताया। वहीं अब सारा ने अब एक खास इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने वायरल दुबई चॉकलेट की तस्वीर लगाकर फैंस से अहम सवाल पूछा है।

सारा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की स्टोरी

सारा तेंदुलकर ने गुरुवार शाम अपनी इंस्टग्राम प्रोफाइल की स्टोरी पर वायरल दुबई चॉकलेट की तस्वीर शेयर की है। सारा ने तस्वीर के साथअंग्रेजी में लिखा कि someone tell me why the viral dubai chocolate looks like the inside of a baby's diaper... इसका हिंदी में मतलब है कि कोई मुझे बताए कि वायरल दुबई चॉकलेट बच्चे के डायपर के अंदर की तरह क्यों दिखती है। सारा की इस स्टोरी पर उन्हें मजेदार ही रिप्लाई मिलने वाले हैं।

सारा ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/saratendulkar)

इस चॉकलेट की तस्वीर और सारा का सवाल दोनों ही मजेदार हैं। सारा अक्सर ही कुछ ना कुछ शेयर कर अपने फैंस से सलाह मांगती रहती हैं। अब इस बार उनको क्या जवाब मिलने वाले हैं, यह तो सारा ही जान सकती हैं। बता दें कि सारा लोकप्रियता के मामले में भी किसी से कम नही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। इंस्टाग्राम पर सारा के 7.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह बड़े-बड़े ब्रांड का भी विज्ञापन कर चुकी हैं। बीते कुछ सालों में सारा सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं और उनके पोस्ट अक्सर वायरल होते रहते हैं।

