कौन है श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा का फेवरेट मैन? खास तस्वीर शेयर कर दी जन्मदिन की बधाई

Shresta Iyer instagram story: भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर इन दिनों अपने करियर में काफी संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में अय्यर ने रणजी ट्रॉफी में शतक लगाया है, जिसके बाद क्रिकेटर ने एक बड़ा बयान दिया है। अय्यर ने कहा कि-मुझे ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर सीरीज खेलनी है, क्रिकेट की ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। वहीं श्रेयस अय्यर की बहन श्रेष्ठा भी काफी चर्चा में रहती हैं। श्रेष्ठा किसी खेल की वजह से नहीं बल्कि अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से सुर्खियां बटोरती हैं। श्रेष्ठा अपनी खूबसूरती से सोशल मीडिया पर राज करती हैं। श्रेष्ठा के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर करीब 133 K फॉलोअर्स हैं।

श्रेष्ठा पेशे से कोरियोग्राफर हैं, वह अक्सर अपने डांस संबधित वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। इसी कड़ी में श्रेष्ठा ने शुक्रवार शाम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें वह अपने फेवरेट पर्सन के साथ नजर आ रही हैं।

श्रेष्ठा ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी

श्रेष्ठा अय्यर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, पेशे से कोरियोग्राफर होने की वजह से वह अक्सर अपने डांस वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। वहीं शुक्रवार शाम श्रेष्ठा ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर स्टोरी शेयर की है। जिसमें उन्होंने अपने फेवरेट मैन अपने पापा को बर्थडे विश किया है। श्रेष्ठा ने अपने पिता संग तस्वीर शेयर कर लिखा कि happy birthday to my favourite man- my father! appa, wishing you an incredible your ahed filled with endless happiness, and good health. I love you so much! (आगे हॉर्ट इमोजी शेयर की है) आज श्रेष्ठा के पिता जी का जन्मदिन है, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए बर्थडे विश किया है।

श्रेष्ठा अय्यर ने शेयर की इंस्टाग्राम स्टोरी (photo credit: instagram/shresta002)

पेशे से कोरियोग्राफर हैं श्रेष्ठा अय्यर

श्रेष्ठा अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं। श्रेष्ठा पेशे से कोरियोग्राफर हैं, उन्हें डांस के साथ क्रिकेट देखना और पार्टी करना काफी पसंद है। श्रेष्ठा और श्रेयस दोनों आपस में काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। श्रेष्ठा और श्रेयस को कई बार एक साथ पार्टी करते हुए भी देखा गया है। श्रेष्ठा हमेशा अपने भाई के हर सुख- दुख में साथ रहती हैं।

Trending

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback