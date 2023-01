ICC ने महिलाओं की वनडे टीम ऑफ़ द ईयर का किया ऐलान, प्रमुख भारतीय खिलाड़ी बनी कप्तान 

ICC ने साल 2022 में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों की वनडे टीम ऑफ़ द ईयर (ICC Women's ODI Team of the Year for 2022) का ऐलान कर दिया है। चुनी गई खिलाड़ियों में से अपने-अपने विभाग में धाकड़ खेल दिखाया था और उसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन इस टीम में किया गया है। भारतीय टीम से कप्तान हरमनप्रीत कौर को चुना गया है, जो इस टीम की भी कप्तान हैं, उनके अलावा स्मृति मंधाना और रेणुका सिंह को भी जगह मिली है। टीम में विकेटकीपिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली को रखा गया है।

आईसीसी की महिलाओं की वनडे टीम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की सबसे ज्यादा तीन-तीन खिलाड़ी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की दो-दो तथा न्यूजीलैंड की महज एक ही खिलाड़ी शामिल है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज की कोई भी खिलाड़ी आईसीसी की टीम में जगह नहीं बना पाई है।

आईसीसी की महिलाओं की वनडे टीम ऑफ़ द ईयर इस प्रकार है:

एलिसा हीली (विकेटकीपर) (ऑस्ट्रेलिया), स्मृति मंधाना (भारत), लॉरा वोल्वार्ट (दक्षिण अफ्रीका), नताली सीवर (इंग्लैंड), बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया), हरमनप्रीत कौर (कप्तान) (भारत), एमेलिया केर (न्यूजीलैंड), सोफी एकलेस्टन (इंग्लैंड), अयाबोंगा खाका (दक्षिण अफ्रीका), रेणुका सिंह (भारत), शबनीम इस्माइल (दक्षिण अफ्रीका)।

भारतीय खिलाड़ियों ने किया था जोरदार प्रदर्शन

हरमनप्रीत कौर ने पिछले साल जबरदस्त खेल दिखाया था और वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे स्थान पर रहीं थी। हरमनप्रीत ने 17 मैचों में 58 की जबरदस्त औसत से 754 रन बनाये थे। उनके बल्ले से दो शतक और पांच अर्धशतकीय पारियां भी देखने को मिली थीं।

स्मृति मंधाना ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था और 15 मैचों में लगभग 50 की औसत से 696 रन बनाये थे। उनके बल्ले से एक शतक और छह अर्धशतकीय पारियां आई थीं।

तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने महज सात ही मैच खेले थे लेकिन उन्होंने अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को आउट करने का काम किया था। दाएं हाथ की गेंदबाज ने 14.88 की औसत से 18 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 4.62 की रही थी।

