"इंडिया vs पाकिस्तान या फिर इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला जा सकता है"

इंग्लैंड (England Cricket Team) के पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन (Steve Harmison) ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 world cup) के फाइनलिस्ट टीमों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। हार्मिसन का मानना है कि टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इंडिया vs पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हो सकता है।

स्टीव हार्मिसन के मुताबिक इंडिया और इंग्लैंड सुपर 12 में अपने-अपने ग्रुप में जीत हासिल करेंगे। उनके मुताबिक ग्रुप 1 में वेस्टइंडीज की बजाय ऑस्ट्रेलिया दूसरे पायदान पर रहेगी और ग्रुप 2 में पाकिस्तान की टीम रनर अप रहेगी।

भारत और इंग्लैंड अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर रहेंगे - स्टीव हार्मिसन

दीप दासगुप्ता के यू-ट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा "इंग्लैंड और इंडिया अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर रहेंगे। मेरे हिसाब से भारत के ग्रुप में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहेगा। वहीं ग्रुप 1 में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा कि कौन दूसरे पायदान पर रहता है। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहा हूं। सेमीफाइनल में इंडिया vs ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड vs पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर पुराने प्रतिद्वंदी फाइनल में आमने-सामने हों। चाहे ये इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंडिया vs पाकिस्तान हो। मुझे लगता है कि फाइनल में ऐसा ही समीकरण बन सकता है।"

आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला इससे पहले भी खेला जा चुका है। 2007 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता था और 2010 में इंग्लैंड ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। इस बार भारत और इंग्लैंड को वर्ल्ड कप का फेवरिट माना जा रहा है। वहीं कई दिग्गज पाकिस्तान को भी कम करके नहीं आंक रहे हैं।

Edited by निशांत द्रविड़