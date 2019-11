Syed Mushtaq Ali Trophy: सातवें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 17 Nov 2019, 17:55 IST SHARE

पुडुचेरी ने बंगाल को हराकर किया बड़ा उलटफेर सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी 2019-20 के छठे दिन कुल मिलाकर 16 मुकाबले खेले गए। दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन अर्धशतकीय खेली, तो विजय शंकर ने भी घातक गेंदबाजी कर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा पृथ्वी शॉ ने बैन के बाद जबरदस्त वापसी की और शानदार अर्धशतक लगाया। पुडुचेरी ने बंगाल को हराकर बड़ा उलटफेर किया। आइए नजर डालते हैं सातवें दिन (17 नवंबर) को हुए सभी मैचों के परिणाम पर: ग्रुप ए विशाखापट्टनम में उत्तराखंड ने बिहार को 6 विकेट से और सेना ने आंध्रा को 5 विकेट से हराया। विजयनगरम में कर्नाटक ने गोवा को 35 रनों से हराया। बिहार ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रहमतुल्लाह (45 गेंदों में 64 रन) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 134-8 का स्कोर बनाया, जिसे उत्तराखंड ने 4 विकेट खोकर आखिरी ओवर में कर्णवीर कौशल (47 गेंद में 56 रन) की पारी की बदौलत हासिल कर लिया। कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पवन देशपांडे की शानदार पारी की बदौलत 172-9 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में गोवा की टीम 137 रनों पर ऑलआउट हो गए। कर्नाटक के लिए केएल राहुल (34) और मनीष पांडे (17) कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। आंध्रा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नरेन रेड्डी (43) और क्रांति कुमार (43) की उपयोगी पारियों की बदौलत 147-7 का स्कोर बनाया, जिसे सेना की टीम ने 19वें ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ग्रुप बी तिरुवनंतपुरम में तमिलनाडु ने विदर्भ को 113 रनों से, राजस्थान ने त्रिपुरा को 9 विकेट से और केरल ने यूपी को एक रन से हराया। तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान दिनेश कार्तिक (32 गेंदों में 58 रन) की तूफानी पारी की बदौलत 168-8 का स्कोर बनाया। इसके जवाब में विदर्भ की टीम सिर्फ 55 रनों पर ढेर हो गई। तमिलनाडु के लिए विजय शंकर ने 12 रन देकर 3 विकेट लिए। त्रिपुरा की टीम ने 16 ओवरों के मुकाबले में 69-7 का स्कोर बनाया, जिसे राजस्थान की टीम ने एक विकेट खोकर 5 ओवर की समाप्ति के बाद ही हासिल कर लिया। महिपाल लोमरोर ने 18 गेंदों में 50 रनों की धुआंधार अर्धशतकीय पारी खेली। Advertisement केरल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन (28 गेंदों में 38 रन) की महत्वपूर्ण पारी की बदौलत 119-8 का स्कोर खड़ा किया। यूपी की टीम ने 7 ओवरों में 42 रन बनाए और इस मैच को 1 रन से हार गए। ग्रुप सी चंडीगढ़ में अरुणाचल प्रदेश को चंडीगढ़ ने 10 विकेट से और हैदराबाद ने छत्तीसगढ़ को 21 रनों से हराया। अरुणाचल प्रदेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 106-9 का स्कोर ही बना पाई। चंडीगढ़ की टीम ने कप्तान मनन वोहरा (32 गेंदों में 68 रन) की तूफानी अर्धशतकीय पारी की बदौलत 10वें ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तनमय अग्रवाल (61 गेंदों में 90 रन) की शानदार पारी की बदौलत 174-3 का स्कोर बनाया। कप्तान अंबाती रायडू सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हो गए। छत्तीसगढ़ की टीम हरप्रीत सिंह की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 153-9 का स्कोर बना पाई। ग्रुप डी मुंबई में पुडुचेरी ने बंगाल को 4 विकेट से, मुंबई ने असम को 83 रनों से, हरियाणा ने मध्यप्रदेश को 4 विकेट से और मेघालय ने मिजोरम को 25 रनों से शिकस्त दी। बंगाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विवेक सिंह (25 गेंदों में 43 रन) की पारी की बदौलत 132-7 का स्कोर,बनाया, जिसे पुडुचेरी ने आखिरी ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम के कप्तान दामोदारेन रोहित (44 गेदों में 55) ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पृथ्वी शॉ और आदित्य तरे की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 206-5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में असम की टीम 123-8 का स्कोर बना पाई। मध्यप्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रजत पाटिदार (41 गेंदों में 69 रन) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 159-6 का स्कोर बनाया, जिसे हरियाणा की टीम ने 6 विकेट खोकर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मेघालय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अभय नेगी (15 गेंदों में 50 रन) और द्वारका रवि तेजा (31 गेंदों में 53 रन) की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत 207-4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। मिजोरम की टीम 20 ओवरों में 182-2 का स्कोर ही बना पाई। ग्रुप ई सूरत में झारखंड ने गुजरात को 9 विकेट से, दिल्ली ने सिक्कम को 9 विकेट से, सिक्किम ने नागालैंड को 45 रनों से और जम्मू-कश्मीर ने सौराष्ट को 6 विकेट से हराया। गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 128-7 का स्कोर ही बना पाए, जिसे झारखंड की टीम ने एक विकेट खोकर विराट सिंह (32 गेंदों में 56 रन) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 18 ओवरों की समाप्ति पर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। सिक्किम की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 88-7 का स्कोर ही बना पाई, जिसे दिल्ली की टीम ने एक विकेट खोकर हितेन दलाल (24 गेंदो में 54 रन) की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 9 ओवर की समाप्ति के बाद ही हासिल कर लिया। शिखर धवन एक बार फिर फ्लॉप हुए और सिर्फ 19 रन बना पाए। ओडिशा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुभरांशु सेनापति की उपयोगी पारी की बदौलत 20 ओवरों में 149-9 का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए नागालैंड की टीम 104 रनों पर ऑलआउट हो गई। सौराष्ट्र की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए शेल्डन जैक्सन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 149-7 का स्कोर बनाया, जिसे जम्मू-कश्मीर ने कप्तान परवेज रसूल की शानदार पारी की बदौलत 4 विकेट खोकर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

