Syed Mushtaq Ali Trophy 2019-20: सभी टीमों पर एक नजर, कई दिग्गज भारतीय खिलाड़ी लेंगे हिस्सा मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER फ़ीचर 07 Nov 2019, 20:20 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

कर्नाटक क्रिकेट टीम भारत के सबसे बड़े घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 8 नवंबर से होने वाली है और 1 दिसंबर को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। इस साल टूर्नामेंट में 38 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी में 7-7 टीमें हैं। ग्रप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई में 8-8 टीमें शामिल हैं। इस साल हनुमा विहारी, यूसुफ पठान, मनोज तिवारी, पार्थिव पटेल, शुभमन गिल, पीयूष चावला जैसे कई दिग्गज भारतीय खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। आइए नजर डालते हैं सभी टीमों की पूरी जानकारी पर: ग्रुप ए आंध्रा: रिकी भुई, अश्विन हेब्बर, नारेन रेड्डी, प्रशांत कुमार, हनुमा विहारी (कप्तान), मनीष गोलामारू, श्रीकर भरत, बंडारू अयप्पा, गिरीनाथ रेड्डी, एसके इस्माइल, क्रांति कुमार, प्रनित मनयाला, यार्रा पृथ्वीराज, केवी शशीकांत, चीपूरापल्ली स्टीफन और दसारी स्वरूप। बिहार: बाबूल कुमार, आशुतोष अमन (कप्तान), अंशुमन गौतम, शशीम राठौड़, प्रशांत सिंह, सरफराज अशरफ, अफसान खान, शिवम कुमार, शशी शेखर, विपुर कृष्णा, विवेक कुमार, मोहम्मद रहमतुल्लाह और एहसान रवि। गोवा: अमित वर्मा, दीपराज गोन्कर, आदित्या कौशिक, स्नेहल सुहस कौतंकर, दर्शन मिसल, सुयश प्रभदेसाई, राजशेखऱ हरिकांत, फेलिक्स एलेमाओ, लक्ष्य गर्ग, वैभव गोवेकर, अमूल्य पांड्रेकर, शुभम देसाई, अचित शिगवान, हेरम्ब परब। उत्तराखंड: तनमय श्रीवास्तव, अवनीश सुधा, कर्णवीर कौशल, आर्य सेठी, दिकशांशु नेगी, मयंक मिश्रा, वैभव सिंह, धनराज शर्मा, दीपक धपोला, सौरभ रावत, प्रदीप चमौली, राहिल शाह और हिमांशु बिष्ट। सेना: अंशुल गुप्ता, लखन सिंह, रवि चौहान, नकुल हर्पल वर्मा, विकास यादव, रजत पालिवल, विकास हथवाला, मोहित कुमार, पुलकित नारंग, दिवेश पठानिया, राहुल सिंह, वरुण चौधरी, नकुल शर्मा, नवनीत सिंह और नितिन तंवर। कर्नाटक: करुण नायर, रोहन कदम, देवदत्त पदीकल, रविकुमार समर्थ, पवन देशपांडे, अनिरुद्द जोशी, कृष्णप्पा गौतम, श्रेयस गोपाल, लवनीत सिसोदिया, निहाल, प्रवीण दुबे, जगदीश सुचित, अभिमन्यू मिथुन, वी कौशिक और प्रतीक जैन। बड़ौदा: पार्थ कोहली, यूसुफ पठान, दीपक हूडा, आदित्या वाघमोड़े, निनद रथवा, स्वपनिल सिंह, केदार देवधर, विराज भोसले, विष्णु सोलंकी, ऋषि अरोठे, अभिजीत करमबेलकर, लुकमन मेरीवाला, बाबाशफी पठान और अतीत सेठ। 1 / 5 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...