Syed Mushtaq Ali Trophy: दूसरे दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 09 Nov 2019, 17:18 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

दिनेश कार्तिक (Photo: Sportstar The Hindu) सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी 2019-20 के दूसरे दिन कुल मिलाकर 18 मुकाबले खेले जाने थे, जिसमें 16 का परिणाम आया और ग्रुप ई के दो मैच रद्द हुए। टूर्नामेंट के दूसरे दिन दिनेश कार्तिक, सूर्यकुमार यादव, दर्शन नलकंडे, अम्बाती रायडू और मनन वोहरा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। दूसरे दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड-अप: ग्रुप ए विशाखापट्ट्नम में बड़ौदा ने कर्नाटक को 14 रन और सेना ने उत्तराखंड को 6 विकेट से हराया। विजयनगरम में गोवा ने बिहार को 29 रनों से हराया। बड़ौदा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए केदार देवधर के 52 और विष्णु सोलंकी के धुआंधार 35* (13 गेंद) रनों की मदद से 196/4 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में रोहन कदम के 57 और कप्तान करुण नायर के ताबड़तोड़ 47 रनों के बावजूद कर्नाटक की टीम 182/9 का स्कोर ही बना सकी। बड़ौदा के लुकमान मेरीवाला ने सिर्फ 21 रन देकर 5 विकेट लिए। गोवा ने पहले खेलते हुए स्नेहल कौथंकर के 55, आदित्य कौशिक के 53 और अमित वर्मा के धुआंधार 42 (21 गेंद) रनों की मदद से 202/4 का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में राजेश सिंह (28 गेंद 64) की ताबड़तोड़ पारी के बावजूद बिहार की टीम 173/8 का स्कोर ही बना सकी। उत्तराखंड ने कप्तान तन्मय श्रीवास्तव के 67 रनों की मदद से 134/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में सेना ने रवि चौहान के 67 रनों की मदद से सिर्फ 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। ग्रुप बी तिरुवनंतपुरम में तमिलनाडु ने राजस्थान को 39 रन, विदर्भ ने उत्तर प्रदेश को 9 विकेट और त्रिपुरा ने मणिपुर को 5 विकेट से हराया। Advertisement तमिलनाडु ने पहले खेलते हुए दिनेश कार्तिक (30 गेंद 48) की धुआंधार पारी की मदद से 155/5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 116/8 का स्कोर ही बना सकी। तमिलनाडु के आर साई किशोर ने सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए। दर्शन नलकंडे (5/18) की घातक गेंदबाजी के कारण उत्तर प्रदेश की टीम सिर्फ 60 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में विदर्भ ने सिर्फ 1 विकेट खोकर आठवें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। मणिपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सिर्फ 93/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में त्रिपुरा ने 5 विकेट खोकर 16वें ओवर में जीत हासिल की। ग्रुप सी चंडीगढ़ में पंजाब ने अरुणाचल प्रदेश को 10 विकेट, छत्तीसगढ़ ने हिमाचल प्रदेश को आठ विकेट, चंडीगढ़ ने महाराष्ट्र को 7 विकेट और रेलवे ने हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। गीले आउटफील्ड के कारण आठ ओवर वाले मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश ने 44/7 का स्कोर बनाया, जिसे पंजाब ने बिना विकेट खोये 4 ओवर में ही हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश ने पहले खेलते हुए नितिन शर्मा के तेज़ 35 रनों की मदद से 123/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में छत्तीसगढ़ ने आशुतोष सिंह (50 गेंद 61) के बेहतरीन अर्धशतक की मदद से सिर्फ 2 विकेट खोकर 19वें ओवर में जीत हासिल कर ली। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अम्बाती रायडू (51 गेंद 77) और बी संदीप (43 गेंद 74*) की शानदार पारियों की मदद से 183/3 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में रेलवे ने मोहम्मद अहमद (29 गेंद 40*) और प्रदीप टी (12 गेंद 35*) की धुआंधार नाबाद पारियों की मदद से आखिरी गेंद पर जीत हासिल की। महाराष्ट्र ने निखिल नाइक (34 गेंद 50) के अर्धशतक की मदद से 162/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में चंडीगढ़ ने कप्तान मनन वोहरा (52 गेंद 75) के धुआंधार अर्धशतक और बिपुल शर्मा (17 गेंद 36*) की ताबड़तोड़ पारी की मदद से 18वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। ग्रुप डी मुंबई में बंगाल ने मिज़ोरम को 9 विकेट, मध्य प्रदेश ने असम को 5 विकेट, पुडुचेरी ने मेघालय को 19 रन और मुंबई ने हरियाणा को आठ विकेट से हराया। मिज़ोरम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में सिर्फ 79/4 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में बंगाल ने विवेक सिंह (32 गेंद 52) के अर्धशतक की बदौलत सिर्फ एक विकेट खोकर 10 ओवर में जीत हासिल कर ली। असम ने 20 ओवर में सिर्फ 101/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने 17वें ओवर में ही 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। मध्य प्रदेश के सारांश जैन ने सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट लिए। पुडुचेरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अरुण कार्तिक (58 गेंद 73) की शानदार पारी की मदद से 126/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मेघालय की टीम डी रवि तेजा के 51 रनों के बावजूद 107/6 का स्कोर ही बना सकी। हरियाणा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए हर्षल पटेल के 33 और राहुल तेवतिया के नाबाद 29 रनों की मदद से 153/5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मुंबई ने कप्तान सूर्यकुमार यादव (38 गेंद 81) के धुआंधार अर्धशतक की मदद से 16वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। ग्रुप ई सूरत में झारखंड ने सौराष्ट्र को 6 विकेट और नागालैंड ने सिक्किम को 7 विकेट से हराया। दिल्ली-ओडिशा एवं गुजरात-जम्मू और कश्मीर मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ। सौराष्ट्र ने पहले खेलते हुए किशन परमार के 54 और शेल्डन जैक्सन के नाबाद 41 रनों की मदद से 169/3 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में झारखंड ने विराट सिंह (38 गेंद 67*) की धुआंधार पारी की मदद से आखिरी ओवर में 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यशपाल सिंह के 41 रनों की मदद से 122/5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में नागालैंड ने स्टुअर्ट बिन्नी (21 गेंद 42*) और श्रीकांत मुंडे (26 गेंद 33*) की बढ़िया पारियों की मदद से 18वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली।



Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...