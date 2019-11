Syed Mushtaq Ali Trophy: तीसरे दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 11 Nov 2019, 17:43 IST SHARE

दिनेश कार्तिक की एक और शानदार पारी (Photo: Sportstar) सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी 2019-20 के तीसरे दिन कुल मिलाकर 18 मुकाबले खेले गए। तमिलनाडु की तरफ से दिनेश कार्तिक ने एक और शानदार पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। कर्नाटक के देवदत्त पडीक्कल ने 122 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली। अक्षर पटेल ने भी धुआंधार पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। तीसरे दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड-अप: ग्रुप ए विशाखापट्ट्नम में कर्नाटक ने आंध्रा को 5 विकेट और सेना ने बिहार को 94 रनों से हराया। विजयनगरम में बड़ौदा ने उत्तराखंड को 33 रनों से हराया। आंध्रा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रशांत कुमार के 79 और अश्विन हेब्बार के 61 रनों की बदौलत 184/5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में कर्नाटक ने देवदत्त पडीक्कल (60 गेंद 122*) के धुआंधार शतक की मदद से 19वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। सेना ने रवि चौहान के 71 रनों की मदद से 184/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में बिहार की टीम 90/9 का स्कोर ही बना सकी। बड़ौदा ने दीपक हूडा के 52 और स्वप्निल सिंह के धुआंधार 47 रनों की मदद से 201/4 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में उत्तराखंड की टीम सौरभ रावत (36 गेंद 70) की ताबड़तोड़ पारी के बावजूद 168 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। ग्रुप बी तिरुवनंतपुरम में उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को 5 विकेट और केरल ने त्रिपुरा को 14 रन से हराया। थुम्बा में विदर्भ ने मणिपुर को 70 रनों से हराया। Advertisement तमिलनाडु ने पहले खेलते हुए दिनेश कार्तिक (61) और मुरली विजय (51) के अर्धशतक की मदद से 168/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश ने उपेंद्र यादव (41 गेंद 70) की धुआंधार पारी की मदद से आखिरी ओवर में जीत हासिल कर ली। केरल ने सचिन बेबी (28 गेंद 58) के धुआंधार अर्धशतक की मदद से 191/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में त्रिपुरा की टीम मिलिंद कुमार के 54 रनों के बावजूद 177/8 का स्कोर ही बना सकी। विदर्भ ने जितेश शर्मा के 73 रनों की ताबड़तोड़ पारी की मदद से 150/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में यश ठाकुर (4/5) की घातक गेंदबाजी की बदौलत मणिपुर की टीम 80/9 का स्कोर ही बना सकी। ग्रुप सी चंडीगढ़ में महाराष्ट्र ने अरुणाचल प्रदेश को 8 विकेट, हिमाचल प्रदेश ने हैदराबाद को 84 रन, छत्तीसगढ़ ने रेलवे को 67 रन और पंजाब ने चंडीगढ़ को 7 विकेट से हराया। अरुणाचल प्रदेश ने उवैस अहमद के धुआंधार 70 रनों की मदद से 148/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में महाराष्ट्र ने ऋतुराज गायकवाड़ (41 गेंद 81) की बेहतरीन पारी की बदौलत 15वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। हिमाचल प्रदेश ने पहले खेलते हुए 183/5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में हैदराबाद की टीम सिर्फ 99 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। छत्तीसगढ़ ने शशांक चंद्राकर के 82 और हरप्रीत सिंह के 60 रनों की मदद से 190/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में शशांक सिंह के 4 विकेट के कारण रेलवे की टीम 123 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। चंडीगढ़ ने पहले खेलते हुए 131/5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में पंजाब ने अभिषेक शर्मा के 60 रनों की मदद से 17वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। ग्रुप डी मुंबई में हरियाणा ने असम को तीन विकेट, बंगाल ने मेघालय को 54 रन, मुंबई ने मध्य प्रदेश को 9 विकेट और पुडुचेरी ने मिज़ोरम को 31 रन से हराया। असम ने रियान पराग के 58 रनों की मदद से 158/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में हरियाणा ने हर्षल पटेल के धुआंधार 62 रनों की मदद से आखिरी ओवर में जीत हासिल कर ली। बंगाल ने अभिमन्यु ईश्वरन के 61, विवेक सिंह के 57 और मनोज तिवारी के धुआंधार 45 रनों की मदद से 207/4 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मेघालय ने 153/4 का स्कोर बनाया। मध्य प्रदेश ने पहले खेलते हुए 159/5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मुंबई ने आदित्य तरे के 74 और जय बिष्टा के 68 रनों की धुआंधार पारियों की मदद से 16वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। पुडुचेरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में तरुवर कोहली के 76 रनों की बेहतरीन पारी के बावजूद मिज़ोरम की टीम 124/4 का स्कोर ही बना सकी। ग्रुप ई सूरत में सौराष्ट्र ने गुजरात को 57 रन, दिल्ली ने नागालैंड को 8 विकेट, झारखंड ने जम्मू और कश्मीर को 7 रन और ओडिशा ने सिक्किम को 7 विकेट से हराया। सौराष्ट्र ने धर्मेंद्रसिंह जडेजा के 59, शेल्डन जैक्सन के 57 और समर्थ व्यास के 55 रनों की मदद से 214/7 का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में अक्षर पटेल (48 गेंद 70) की धुआंधार पारी के बावजूद गुजरात की टीम 157/8 का स्कोर ही बना सकी। जयदेव उनादकट ने सौराष्ट्र की तरफ से तीन विकेट लिए। पवन नेगी (3/11) की जबरदस्त गेंदबाजी के कारण नागालैंड की टीम 75/9 का स्कोर ही बना सकी, जिसके जवाब में दिल्ली ने 13वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। झारखंड ने पहले खेलते हुए विराट सिंह के 44 रनों की मदद से 107 का स्कोर बनाया, लेकिन जवाब में जम्मू और कश्मीर की टीम 100 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। जम्मू और कश्मीर ने अपने आखिरी 8 विकेट सिर्फ 30 रनों के अंदर गँवा दिए। राहुल शुक्ला ने सिर्फ 10 रन देकर 4 विकेट लिए। सिक्किम ने पहले खेलते हुए यशपाल सिंह के नाबाद 63 रनों की मदद से 121/4 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में ओडिशा ने 18वें ओवर में ही सिर्फ 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली।

