Syed Mushtaq Ali Trophy: पहले दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप

विशाखापट्टनम स्टेडियम भारत के सबसे बड़े घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन कुल मिलाकर 12 मुकाबले खेले गए, जबकि 6 मैचों का नतीजा नहीं निकला। कर्नाटक, महाराष्ट्र और मुंबई जैसी टीमों ने जीत के साथ शुरुआत की है। दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, शुभमन गिल और सिद्धेश लाड ने अपनी-अपनी टीमों के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। पहले दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड-अप ग्रुप ए कर्नाटक vs उत्तराखंड विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में कर्नाटक ने उत्तराखंड को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रन बनाए, और कर्नाटक ने इस लक्ष्य को 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। देवदत्त पडीक्कल 53 रन बनाकर नाबाद रहे। आंध्रा vs बिहार विजयनगरम में खेले गए मुकाबले में आंध्रा ने बिहार को 10 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार की टीम सिर्फ 97 रन ही बना पाई। आंध्रा ने इस लक्ष्य को बिना कोई विकेट गंवाए हासिल कर लिया। हनुमा विहारी ने नाबाद 46 रन बनाए। बड़ौदा vs गोवा विशाखापट्टनम में गोवा ने बड़ौदा को 4 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए बड़ौदा ने 149 रन बनाए और गोवा ने इस लक्ष्य को 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बड़ौदा की तरफ से यूसुफ पठान खाता भी नहीं खोल सके। Advertisement ग्रुप बी केरल vs तमिलनाडु थुम्बा में खेले गए मुकाबले में तमिलनाडु ने केरल को 37 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए तमिलनाडु ने 174 रन बनाए। कप्तान दिनेश कार्तिक ने 33 रनों की पारी खेली। जवाब में केरल की टीम 137 रन ही बना पाई। त्रिपुरा vs विदर्भ तिरुवनंतपुरम में खेले गए मुकाबले में विदर्भ ने त्रिपुरा को 9 विकेट से हराया। त्रिपुरा द्वारा निर्धारित 103 रनों के लक्ष्य को विदर्भ ने सिर्फ एक विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। मणिपुर vs राजस्थान तिरुवनंतपुरम में ही खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने मणिपुर के खिलाफ 97 रनों से जीत हासिल की। राजस्थान टीम के 171 रनों के जवाब में मणिपुर की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 74 रन ही बना पाई। ग्रुप सी महाराष्ट्र vs रेलवे चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में महाराष्ट्र ने रेलवे को 8 रन से हराया। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवरों का हुआ। महाराष्ट्र ने पहले बैटिंग करते हुए 104 रन बनाए और रेलवे की टीम 96 रन ही बना सकी। केदार जाधव ने 27 रन बनाए। अरुणाचल प्रदेश vs छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ में ही छत्तीसगढ़ ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 9 विकेट से जीत हासिल की। मैच सिर्फ 6-6 ओवरों का हुआ और अरुणाचल ने पहले खेलते हुए 47 रन बनाए। छत्तीसगढ़ ने इस लक्ष्य को 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश vs चंडीगढ़ चंडीगढ़ ने हिमाचल प्रदेश को 9 रन से हराया। पहले खेलते हुए चंडीगढ़ ने 167/5 का स्कोर बनाया। बारिश के कारण हिमाचल को 11.3 ओवर में 93 रन का लक्ष्य मिला लेकिन वो 84 रन ही बना पाए। हैदराबाद vs पंजाब हैदराबाद ने करीबी मुकाबले में पंजाब को 2 रन से हराया। पहले खेलते हुए हैदराबाद ने 149 रन बनाए और बारिश के कारण पंजाब को 14 ओवर में 99 रनों का लक्ष्य मिला लेकिन वो 97 रन ही बना पाए। शुभमन गिल ने 48 रनों की बेहतरीन पारी खेली। ग्रुप डी मिजोरम vs मुंबई मुंबई ने मिजोरम को 10 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हए मिजोरम ने मात्र 77 रन बनाए, जिसे मुंबई ने 8.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। सिद्धेश लाड ने 5 विकेट चटकाए। ग्रुप ई नागालैंड vs सौराष्ट्र सौराष्ट्र ने नागालैंड को 9 विकेट से हराया। नागालैंड ने सौराष्ट्र के सामने 70 रनों का लक्ष्य रखा जिसे उन्होंने 11वें ओवर में हासिल कर लिया। नोट-बारिश की वजह से हरियाणा vs मेघालय, बंगाल vs असम, मध्य प्रदेश vs पुद्दुचेरी, झारखंड vs ओडिशा, दिल्ली vs गुजरात और जम्मू-कश्मीर vs सिक्किम के बीच मैच नहीं हो पाया। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

