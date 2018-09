अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकते हैं श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज तिलकरत्ने दिलशान

श्रीलंका क्रिकेट टीम की मौजूदा खस्ता हालत को देखते हुए टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और धाकड़ खिलाड़ी तिलकरत्ने दिलशान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी के संकेत दिए हैं। एक रेडियो चैनल से बातचीत में उन्होंने ये बात कही है।







तिलकरत्ने दिलशान ने कहा कि वो 2019 विश्व कप तक खेलना चाहते थे लेकिन निजी कारणों की वजह से उन्हें संन्यास लेना पड़ा। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी वापसी को लेकर काफी कयास लगाए जाने लगे। इस पर एक अंग्रेजी अखबार ने जब उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि अगर श्रीलंका क्रिकेट टीम या खेल मंत्रालय उनसे अनुरोध करेगा तो वो वापसी के लिए तैयार हैं। डेली मिरर की खबर के मुताबिक दिलशान ने कहा कि वो अभी भी घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं। मेरा मानना है कि संन्यास से पहले मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, हालांकि अब भी मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं।













