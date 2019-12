2019: इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER विशेष Published Dec 31, 2019

Dec 31, 2019 IST SHARE

मोहम्मद शमी साल 2019 की शुरुआत से ही फैन्स और सभी टीमों के खिलाड़ियों को वनडे विश्वकप के आगमन का इंतजार था। इस दौरान एकदिवसीय क्रिकेट पर टीमों का ध्यान केन्द्रित रहा और प्रदर्शन में भी निखार देखने को मिला। कई टीमों के तेज गेंदबाजों और स्पिनर ने इस साल अपनी गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान किया। इस आर्टिकल में उन गेंदबाजों की बात की गई है जो इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने में कामयाब रहे। ख़ास बात यह है कि इसमें सभी तेज गेंदबाज हैं। # मोहम्मद शमी- इस भारतीय खिलाड़ी के लिए साल 2019 गेंदबाजी के लिहाज से काफी बेहतर रहा। उन्होंने इस साल सबसे ज्यादा विकेट लेकर लिस्ट में अपना नाम पहले स्थान पर दर्ज कराया। शमी ने 21 मैचों में 42 विकेट अपने नाम किये। एक बार पारी में पांच विकेट भी उन्हें मिले। # ट्रेंट बोल्ट- न्यूजीलैंड का बाएँ हाथ का यह गेंदबाज अपनी स्विंग और गति के लिए जाना जाता है। इस साल उन्होंने 20 मैच खेलकर 38 विकेट अपने नाम किये। एक बार पारी में पांच विकेट भी उन्हें मिले। # लोकी फर्ग्युसन- न्यूजीलैंड का यह गेंदबाज विश्व क्रिकेट में अपनी गेंदों में तेजी की वजह से ज्यादा जाना जाता है। उन्होंने साल 2019 में 17 मैच खेलकर 35 विकेट अपने नाम किये। # मुस्तफिजुर रहमान- बांग्लादेश का यह गेंदबाज सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की सूची में चौथे स्थान पर है। 16 मैचों में 34 विकेट चटकाने वाले रहमान ने इस दौरान एक पारी में दो बार पांच विकेट झटके। # भुवनेश्वर कुमार- इस भारतीय गेंदबाज को अपनी स्विंग के लिए जाना जाता है। इस साल उन्होंने 19 मैच खेले और 33 विकेट हासिल किये। टॉप 5 गेंदबाजों में उनका पांचवां स्थान है।

Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...