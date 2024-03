UP-W vs GUJ-W Dream11 Team Prediction Fantasy Cricket Tips प्लेइंग XI अपडेट आज के TATA Women's Premier League मैच के लिए - 1 Mar 2024

23 फरवरी से Women's Premier League (TATA WPL 2024) के दूसरे सीजन की शुरुआत हुई और 1 मार्च को आठवें मैच में UP Warriorz का सामना Gujarat Giants (UP-W vs GUJ-W) के खिलाफ बैंगलोर में होगा। UP Warriorz ने अभी तक 3 मैचों में 1 जीत हासिल की है, वहीं Gujarat Giants को 2 मैचों में लगातार 2 हार का सामना करना पड़ा है।

UP-W vs GUJ-W के बीच TATA WPL 2024 मैच के लिए संभावित प्लेइंग XI

UP Warriorz

एलिसा हिली (कप्तान), वृंदा दिनेश, किरण नवगिरे, श्वेता सहरावत, ग्रेस हैरिस, ताहलिया मैक्ग्रा, दीप्ति शर्मा, पूनम खेमनार, सोफी एक्लेस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़, अंजली सरवनी

Gujarat Giants

बेथ मूनी (कप्तान), वेदा कृष्णमूर्ति, फिबी लिचफील्ड, हरलीन देओल, दयालन हेमलता, एश्ली गार्डनर, कैथरीन ब्रायस, स्नेह राणा, ली ताहुहू, मेघना सिंह, तनूजा कँवर

मैच डिटेल

मैच - UP Warriorz Women vs Gujarat Giants, TATA WPL 2023

तारीख - 1 मार्च 2024, 7.30 PM IST

स्थान - M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru

पिच रिपोर्ट

M.Chinnaswamy Stadium में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला सही रहेगा, वहीं पहले खेलने वाली टीम को 150 से ऊपर के स्कोर पर नज़रें रखनी होगी। यहाँ की पिच बाद में बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल हो सकती है और गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिलेगी।

UP-W vs GUJ-W के बीच TATA WPL 2024 मैच के लिए Dream11 Fantasy Suggestions

Fantasy Suggestion #1: एलिसा हिली, बेथ मूनी, श्वेता सहरावत, ग्रेस हैरिस, ताहलिया मैक्ग्रा, दीप्ति शर्मा, एश्ली गार्डनर, कैथरीन ब्रायस, सोफी एक्लेस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़, तनूजा कँवर

कप्तान - ग्रेस हैरिस, उपकप्तान - एश्ली गार्डनर

Fantasy Suggestion #2: एलिसा हिली, बेथ मूनी, किरण नवगिरे, ग्रेस हैरिस, ताहलिया मैक्ग्रा, दीप्ति शर्मा, एश्ली गार्डनर, कैथरीन ब्रायस, सोफी एक्लेस्टन, राजेश्वरी गायकवाड़, तनूजा कँवर

कप्तान - दीप्ति शर्मा, उपकप्तान - ताहलिया मैक्ग्रा