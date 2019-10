विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: 11वें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 664 // 04 Oct 2019, 19:07 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

मुरली विजय (फोटो: स्पोर्टस्टार) विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20 के 11वें दिन कुल मिलाकर 11 मैच खेले जाने थे, लेकिन उसमें से 5 मैच बारिश के कारण रद्द हुए और सिर्फ 6 मैचों का परिणाम निकल सका। तमिलनाडु की तरफ से मुरली विजय ने शानदार शतक लगाया, वहीं नवदीप सैनी की घातक गेंदबाजी के सामने क्रुणाल पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन बेकार गया। मध्य प्रदेश-सेना मुकाबले में तीन शतक लगे, वहीं त्रिपुरा के बिशाल घोष ने भी बेहतरीन शतक लगाया। 11वें दिन हुए सभी मैचों का राउंड-अप: ग्रुप ए अलूर में बारिश के कारण छत्तीसगढ़-गोवा एवं मुंबई-हैदराबाद मुकाबला रद्द हुआ। ग्रुप बी वडोदरा में दिल्ली ने बड़ौदा को वीजेडी मेथड से 10 रनों और हरियाणा ने ओडिशा को 4 विकेट से हराया, वहीं उत्तर प्रदेश-हिमाचल प्रदेश मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ। दिल्ली की टीम पहले खेलते हुए 37.4 ओवरों में 148 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, लेकिन जवाब में वीजेडी मेथड से 38 ओवरों में मिले 139 रनों के लक्ष्य के सामने बड़ौदा की टीम 128 रन बनाकर ढेर हो गई। नवदीप सैनी (3/24) की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने क्रुणाल पांड्या (4/34 एवं 20) का ऑल राउंड प्रदर्शन भी टीम को जीत नहीं दिला पाया। ओडिशा ने कप्तान सुभ्रांशु सेनापति के 64 रनों की मदद से 46 ओवरों में 207/9 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में हरियाणा ने जयंत यादव (67) और सुमित कुमार (64) के अर्धशतकों की मदद से 44वें ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। ग्रुप सी जयपुर में खेले गए ग्रुप सी के मुकाबलों में तमिलनाडु ने जम्मू और कश्मीर को आठ विकेट, सेना ने मध्य प्रदेश को सात विकेट और त्रिपुरा ने राजस्थान को 47 रनों से हराया। Advertisement जम्मू और कश्मीर ने कामरान इक़बाल, शुभम पुंडीर और अब्दुल समद के अर्धशतकों की मदद से 238/9 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में तमिलनाडु ने मुरली विजय (117) के शतक और बाबा अपराजित के नाबाद 86 रनों की मदद से सिर्फ दो विकेट खोकर 48 ओवर में जीत हासिल कर ली। मध्य प्रदेश ने नमन ओझा (130) के शतक और आनंद बैस (61) के अर्धशतक की मदद से 282/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में सेना ने रवि चौहान (118) और राहुल सिंह (109) के शानदार शतकों की मदद से सिर्फ 3 विकेट लहोकर 47 ओवर में जीत हासिल कर ली। त्रिपुरा ने बिशाल घोष के 128 रनों की मदद से 285/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम 238 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। प्लेट ग्रुप देहरादून में नागालैंड-पुदुचेरी एवं मिज़ोरम-उत्तराखंड मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ, वहीं चंडीगढ़ ने 20 ओवर के मुकाबले में असम को 21 रनों से हराया। चंडीगढ़ ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 166/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में असम की टीम 145 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। बरिंदर सरान ने 25 रन देकर तीन विकेट लिए। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

