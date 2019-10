विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: 12वें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 16 // 05 Oct 2019, 19:22 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

रायडू की तूफानी पारी विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20 के 12वें दिन कुल मिलाकर 7 मैच खेले जाने थे, लेकिन उसमें से 2 मैच बारिश के कारण रद्द हुए और 5 मैच ही पूरे हो पाए। अंबाती रायडू ने हैदराबाद के लिए शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, तो दूसरी तरफ क्रुणाल पांड्या ने भी शानदार गेंदबाजी की। अरुणाचल प्रदेश के समर्थ सेठ ने 155 रनों की शानदार पारी खेली। 12वें दिन हुए सभी मैचों का राउंड-अप: एलीट ग्रुप ए और बी वडोदरा में दिल्ली और महाराष्ट्र का मुकाबला बिना टॉस हुए ही रद्द हो गया, दूसरी तरफ अलूर में मुंबई और आंध्रा का मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया और रद्द घोषित कर दिया गया। आंध्रा की टीम बारिश के कारण मैच रोके जाने तक 51-2 का स्कोर बना लिया था। वडोदरा में हरियाणा ने बड़ौदा को 58 रनों से करारी शिकस्त दी। हरियाणा की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रनों पर ढेर हो गई। बड़ौदा के लिए क्रुणाल पांड्या ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। 218 रनों के जवाब में बड़ौदा की टीम 159 पर ऑलआउट हो गई। अमित मिश्रा ने तीन, तो सुमित को 5 विकेट मिले। पंजाब ने विदर्भ को 7 विकेट से हराया। विदर्भ की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए फैज फजल के 72 रनों की शानदार पारी के बावजूद 155 रनों पर ऑलआउट हो गई। पंजाब ने गुरकीरत सिंह मान की 51 रनों की पारी की बदौलत 3 विकेट खोकर 47वें ओवर में हासिल कर लिया। झारखंड ने हैदराबाद को 34 ओवरों के मुकाबले में 6 विकेट से हराया। हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अंबाती रायडू की धुआंधार पारी (54 गेंदों में 69 रन) की बदौलत 192-7 का स्कोर बनाया। झारखंड की टीम ने 4 विकेट खोकर सौरभ तिवारी (47 गेंदों में 61 रन) की तेज पारी की बदौलत हासिल कर लिया। प्लेट ग्रुप मेघालय ने देहरादून में खेले गए 40 ओवरों के मुकाबले में मणिपुर को 3 विकेट से हराया। देहरादू में अरुणाचल प्रदेश ने सिक्किम को 8 विकेट से हराया। समर्थ सेठ के 155 रनों की नाबाद पारी की बदौलत अरुणाचल प्रदेश ने जीत दर्ज की। Advertisement

