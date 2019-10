विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: 19वें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 802 // 12 Oct 2019, 19:31 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

नाबाद दोहरा शतक लगाने के बाद संजू सैमसन विजय हजारे ट्रॉफी के 19वें दिन कुल मिलाकर 8 मैच खेले गए। झारखंड, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, रेलवे, तमिलनाडु और पंजाब ने जीत हासिल की। कर्नाटक के लिए के एल राहुल फ्लॉप रहे, हालांकि कप्तान मनीष पांडे ने जरुर अच्छी पारी खेली। वहीं केरल के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने दोहरा शतक लगाया। तमिलनाडु के लिए अभिनव मुकुंद और दिनेश कार्तिक ने बढ़िया पारी खेली। 19वें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड-अप इस प्रकार है: ग्रुप ए कर्नाटक vs सौराष्ट्र एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में कर्नाटक ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराया। सौराष्ट्र की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 212 रन ही बना पाई। कर्नाटक ने इस लक्ष्य को देवदत्त पल्लीकल के नाबाद 103 और कप्तान मनीष पांडे के नाबाद 67 रनों की पारी की बदौलत 36.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। आंध्रा vs झारखंड अलूर में खेले गए मुकाबले में झारखंड ने आंध्रा को 3 विकेट से हरा दिया। आंध्रा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन बनाए। झारखंड ने इस लक्ष्य को 7 विकेट खोकर 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। केरल vs गोवा अलूर में ही खेले गए मुकाबले में केरल ने गोवा को वर्षा से बाधित मुकाबले में 104 रनों से बुरी तरह हरा दिया। केरल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 377 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने सिर्फ 129 गेंद पर 21 चौके और 10 छक्के की मदद से नाबाद 212 रन बनाए। लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी भारतीय विकेटकीपर का ये सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में भी ये सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। इसके अलावा सचिन बेबी ने भी 127 रनों की पारी खेली। जवाब में गोवा की टीम 153 रन ही बना पाई। Advertisement ग्रुप बी महाराष्ट्र vs हरियाणा वड़ोदरा में खेले गए मुकाबले में महाराष्ट्र ने हरियाणा को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा की टीम 39.5 ओवर में सिर्फ 135 रन बनाकर सिमट गई। महाराष्ट्र्र ने इस लक्ष्य को 5 विकेट खोकर 36वें ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। पंजाब vs उत्तर प्रदेश वड़ोदरा में खेले गए मुकाबले में पंजाब ने उत्तर प्रदेश को 63 रनों से हरा दिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 204 रन बनाए, जवाब में यूपी की टीम सिर्फ 141 रन ही बना पाई। ग्रुप सी तमिलनाडु vs मध्य प्रदेश जयपुर में खेले गए मुकाबले में तमिलनाडु ने मध्य प्रदेश को 211 रन से हरा दिया। तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विजय शंकर के 90, अभिनव मुकुंद के 147 और कप्तान दिनेश कार्तिक के धुंआधार 65 रनों की बदौलत 360 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में मध्य प्रदेश की टीम सिर्फ 149 रन ही बना पाई। रेलवे vs त्रिपुरा जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में रेलवे ने त्रिपुरा को एक विकेट से हराया। त्रिपुरा ने पहले बैटिंग करते हुए 236 रन बनाए, जिसे रेलवे ने 9 विकेट खोकर 49 ओवर में हासिल कर लिया। राजस्थान vs बिहार जयपुर में ही खेले गए मुकाबले में राजस्थान ने बिहार को 159 रनों से हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 268 रन बनाए, जवाब में बिहार की टीम सिर्फ 109 रन बनाकर सिमट गई। राहुल चाहर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

