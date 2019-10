विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: 22वें और 23वें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप निशांत द्रविड़ FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 1.26K // 16 Oct 2019, 17:46 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

यशस्वी जायसवाल 203 (Photo: Sportstar) विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20 के 22वें एवं 23वें दिन कुल मिलाकर 13 मैच खेले गए। 15 अक्टूबर को ग्रुप बी में एक मुकाबला खेला गया, वहीं 16 अक्टूबर को सभी ग्रुप मिलाकर 12 मैच खेले गए। मुंबई के यशस्वी जायसवाल ने झारखंड के खिलाफ 154 गेंदों में 203 रनों की बेहतरीन पारी खेली और 17 साल 292 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाकर वह लिस्ट ए में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने। 22वें और 23वें दिन हुए सभी मैचों का राउंड-अप: एलिट ग्रुप ए और बी: बैंगलोर में मुंबई ने झारखंड को 39 रन एवं केरल ने आंध्रा को 6 विकेट से हराया, वहीं अलूर में कर्नाटक ने गोवा को आठ विकेट से हराया। मुंबई ने यशस्वी जायसवाल के 203 एवं आदित्य तरे के 78 रनों की बदौलत 358/3 का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में विराट सिंह (100) के बेहतरीन शतक के बावजूद झारखंड 319 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। धवल कुलकर्णी ने मुंबई की तरफ से 5 विकेट लिए। आंध्रा ने 230/6 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में केरल ने विष्णु विनोद (89 गेंद 139) के धुआंधार शतक की मदद से 40वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। गोवा की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 171 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में कर्नाटक ने देवदत्त पडिकल (102*) के नाबाद शतक की मदद से 35वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। वडोदरा में 15 अक्टूबर को विदर्भ ने बड़ौदा को 7 विकेट से हराया, वहीं 16 अक्टूबर को पंजाब ने महाराष्ट्र को 6 विकेट, दिल्ली ने हरियाणा को 7 विकेट और उत्तर प्रदेश ने ओडिशा को 5 विकेट से हराया। अक्षय वखारे (4/22) के शानदार गेंदबाजी के कारण बड़ौदा की टीम सिर्फ 131 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जिसके जवाब में विदर्भ ने कप्तान फैज़ फज़ल के 58 रनों की मदद से 35वें ओवर में जीत हासिल कर ली। संदीप शर्मा (4/24) की घातक गेंदबाजी की बदौलत महाराष्ट्र की टीम सिर्फ 65 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में पंजाब ने चार विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। हरियाणा की टीम सिर्फ 171 रन बनाकर ऑल आउट हुई, जिसके जवाब में दिल्ली ने 31वें ओवर में 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। अनुज रावत ने 56 रनों की उम्दा पारी खेली, वहीं गेंदबाजी में दिल्ली के मनन शर्मा ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए। Advertisement मोहसिन खान (6/27) की जबरदस्त गेंदबाजी की बदौलत ओडिशा की टीम सिर्फ 128 रन बनाकटर ढेर हो गई, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश ने 30वें ओवर में 5 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। ग्रुप सी: जयपुर में तमिलनाडु ने गुजरात को 78 रनों से हराकर लगातार नौवीं जीत हासिल की। मुरली विजय के 94 और अभिनव मुकुंद के 79 रनों की मदद से तमिलनाडु ने 274/9 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में गुजरात की टीम 196 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अन्य मुक़ाबलों में मध्य प्रदेश ने राजस्थान को 6 विकेट एवं त्रिपुरा ने बिहार को 7 विकेट से हराया। राजस्थान ने राजेश बिश्नोई के 104 रनों की मदद से 249/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मध्य प्रदेश ने यश दुबे (109*) के शानदार शतक की मदद से 47 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। बिहार ने शशीम राठौर के 76 रनों की मदद से 251 रन बनाये, जिसके जवाब में त्रिपुरा ने उदियान बोस (121) के बेहतरीन शतक की मदद से 44वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। प्लेट ग्रुप: देहरादून में चंडीगढ़ ने मेघालय को 6 विकेट, नागालैंड ने अरुणाचल प्रदेश को 4 विकेट और सिक्किम ने मिज़ोरम को 124 रनों से हराया। मेघालय ने 184/8 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में चंडीगढ़ ने अर्जुन आज़ाद के 70 रनों की मदद से 44वें ओवर में जीत हासिल कर ली। अरुणाचल प्रदेश ने 212/7 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में नागालैंड ने योगेश टकावले के 91 रनों की मदद से 46वें ओवर में जीत हासिल कर ली। सिक्किम की टीम सिर्फ 188 रन बनाकर ऑल आउट हुई, लेकिन जवाब में मिज़ोरम की टीम सिर्फ 64 रन बनाकर ढेर हो गई। सिक्किम के पदम लिम्बू ने सिर्फ 20 रन देकर 6 विकेट लिए।

Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...