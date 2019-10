विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: दसवें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप नवीन शर्मा FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 815 // 03 Oct 2019, 18:34 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

एसएमएस स्टेडियम, जयपुर विजय हजारे ट्रॉफी के दसवें दिन दो ग्रुप के पांच मैचों में से तीन ही संपन्न हो पाए। ग्रुप बी के दोनों मैच बारिश की भेंट चढ़ गए। ग्रुप सी की छह टीमों के बीच तीन मैच हुए। भारत के लिए खेल चुके गेंदबाज परवेज रसूल ने जम्मू कश्मीर की तरफ से शतक जड़ा ग्रुप सी राजस्थान vs बंगाल इस मैच में बंगाल ने पांच विकेट से जीत दर्ज की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने चार विकेट पर 265 रन का स्कोर बनाया। कप्तान महिपाल लोमरोड़ ने सबसे अधिक 79 रन की पारी खेली। उनके अलावा अर्जित गुप्ता ने भी 56 रन का योगदान दिया। बंगाल की तरफ से अरनब नंदी और अशोक डिंडा ने 2-2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बंगाल ने 49 ओवर में पांच विकेट पर 266 रन बनाकर मैच जीत लिया। अभिषेक रमन ने नाबाद 122 रन बनाए। राजस्थान के रवि बिश्नोई को तीन विकेट मिले। गुजरात vs बिहार गुजरात ने बिहार को सात विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार की टीम महज 126 रन बनाकर आउट हो गई। सचिन सिंह ने उनके लिए सबसे अधिक नाबाद 44 रन बनाए। गुजरात की तरफ से चार गेंदबाजों को 2-2 विकेट मिले। जवाब में खेलते हुए गुजरात ने तीन विकेट पर 128 रन बनाकर मैच जीता। प्रियांक पांचाल ने सबसे अधिक 40 रन बनाए। रेलवे vs जम्मू कश्मीर रेलवे को इस मैच में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टॉस हारकर पहले खेलते हुए रेलवे ने छह विकेट पर 285 रन बनाए। दिनेश मोर और अरिंदम घोष ने अर्धशतकीय पारियां खेली। जम्मू कश्मीर की तरफ से उमर नजीर ने तीन विकेट चटकाए। जवाब में खेलते हुए जम्मू कश्मीर ने छह विकेट पर 287 रन बनाए और मैच जीत लिया। परवेज रसूल ने नाबाद 118 रन बनाए। ग्रुप बी की चार टीमों के बीच दो मैच होने थे लेकिन बारिश की वजह से मुकाबले रद्द कर दिए गए। महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश और ओडिसा को पंजाब के खिलाफ मैदान पर उतरना था।

Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...