विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: 21वें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप सावन गुप्ता 14 Oct 2019

पार्थिव पटेल विजय हजारेे ट्रॉफी के 19वें दिन कुल मिलाकर 12 मैच खेले गए। मुंबई, दिल्ली और यूपी जैसी टीमों ने अपने-अपने मुकाबलों में जीत हासिल की। पंजाब के लिए सिद्धार्थ कौल, यूपी के लिए प्रियम गर्ग और मुंबई के लिए धवल कुलकर्णी और शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया: 21वें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड-अप इस प्रकार है: ग्रुप ए हैदराबाद vs छत्तीसगढ़ बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने हैदराबाद को 24 रन से हरा दिया। बारिश की वजह से मैच 23-23 ओवरों का हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ ने 171/5 का स्कोर बनाया, जवाब में हैदराबाद की टीम 147 रन ही बना पाई। कप्तान अंबाती रायडू सिर्फ 22 रन बना सके। मुंबई vs केरल बेंगलुरु में ही खेले गए एक और मुकाबले में मुंबई ने केरल को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए केरल ने 199 रन बनाए। पिछले मैच में दोहरा शतक लगाने वाले संजू सैमसन सिर्फ 15 रन ही बना सके। मुंबई ने इस लक्ष्य को 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। गोवा vs सौराष्ट्र बेंगलुरु में खेले गए तीसरे मुकाबले में सौराष्ट्र ने गोवा को 5 विकेट से हराया। गोवा ने 155 रनों का लक्ष्य सौराष्ट्र के सामने रखा, जिसे उन्होंने 5 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। Advertisement ग्रुप बी बड़ौदा vs हिमाचल प्रदेश बड़ौदा ने हिमाचल प्रदेश को 2 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए हिमाचल की टीम सिर्फ 161 रन ही बना पाई। बड़ौदा ने इस लक्ष्य को 8 विकेट खोकर 35वें ओवर में हासिल कर लिया। दिल्ली vs पंजाब वड़ोदरा में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने पंजाब को 5 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 220 रन बनाए। शिखर धवन सिर्फ 10 रन ही बना सके। पंजाब की तरफ से सिद्धार्थ कौल ने 5 विकेट चटकाए। हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम 215 रन ही बना पाई। विदर्भ vs उत्तर प्रदेश वड़ोदरा में ही खेले गए मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने विदर्भ को 109 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए यूपी की टीम ने 211 रन बनाए, जवाब में विदर्भ की टीम 102 रन पर ही सिमट गई। सौरभ कुमार ने 25 रन देकर 6 विकेट चटकाए। ग्रुप सी रेलवे vs बंगाल जयपुर में रेलवे और बंगाल के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ रहा। बंगाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 223 रन बनाए, जवाब में रेलवे भी इतने ही रन बना पाई। सर्विसेज vs बिहार जयपुर में खेले गए मुकाबले में सर्विसेज ने बिहार को 5 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए बिहार ने 267 रन बनाए, जिसे सर्विसेज ने 5 विकेट खोकर 49वें ओवर में हासिल कर लिया। गुजरात vs जम्मू-कश्मीर जयपुर में ही खेले गए मैच में गुजरात ने जम्मू-कश्मीर को 8 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए जम्मू-कश्मीर ने 279 रन बनाए। गुजरात ने इस लक्ष्य को 37.3 ओवर में ही 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान पार्थिव पटेल ने सिर्फ 36 गेंद पर 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। जबकि प्रियांक पांचाल ने नाबाद 135 रन बनाए। प्लेट ग्रुप असम vs मेघालय देहरादून में खेले गए मुकाबले में असम ने मेघालय को 6 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए मेघालय 100 रन ही बना पाई। असम ने इस लक्ष्य को 18वें ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। नागालैंड vs चंडीगढ़ देहरादून में ही खेले गए मुकाबले में नागालैंड ने चंडीगढ़ को एक विकेट से हरा दिया। चंडीगढ़ ने 220 रनों का लक्ष्य नागालैंड के सामने रखा, जिसे उन्होंने 49वें ओवर में हासिल कर लिया। पुद्दुचेरी vs मणिपुर पुद्दुचेरी ने मणिपुर को 9 विकेट से हराया। मणिपुर द्वारा निर्धारित 110 रनों के लक्ष्य को पुद्दुचेरी ने आसानी से एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

