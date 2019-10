विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: आठवें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 525 // 01 Oct 2019, 18:48 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

फोटो सोर्स-ट्विटर विजय हजारे ट्रॉफी के 8वें दिन कुल मिलाकर 6 मैच खेले गए और 5 मैचों को लगातार बारिश की वजह से रद्द करना पड़ा। हैदराबाद के लिए कप्तान अंबाती रायडू और कर्नाटक के लिए मनीष पांडे ने शानदार पारी खेली। मुंबई के लिए श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव ने बेहतरीन खेल दिखाया। जबकि तमिलनाडु के लिए दिनेश कार्तिक ने 97 रन बनाए। आठवें दिन हुए सभी मैचों का राउंड-अप: ग्रुप ए हैदराबाद vs कर्नाटक अलूर में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने कर्नाटक को 21 रन से हरा दिया। हैदराबाद की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 198 रन बना पाई। कप्तान अंबाती रायडू ने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए। जवाब में कर्नाटक की टीम 45.2 ओवर में महज 177 रन बनाकर सिमट गई। कप्तान मनीष पांडे ने 48 रन बनाए लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। मुंबई vs सौराष्ट्र अलूर में ही खेले गए एक और मुकाबले में मुंबई ने सौराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। सौराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 245 रन बनाए। मुंबई ने इस लक्ष्य को कप्तान श्रेयस अय्यर (73 रन, 82 गेंद, 8 चौके, 2 छक्के) और सूर्यकुमार यादव (85 रन*, 71 गेंद, 9 चौके, 3 छक्के) की बेहतरीन पारियों की बदौलत 48 ओवर में ही हासिल कर लिया। ग्रुप सी तमिलनाडु vs बंगाल Advertisement जयपुर में खेले गए मुकाबले में तमिलनाडु ने बंगाल को 74 रनों से हरा दिया। तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 286 रन बनाए। कप्तान दिनेश कार्तिक ने सिर्फ 62 गेंद पर 97 रनों की धुंआधार पारी खेली। जवाब में तमिलनाडु की टीम 45.3 ओवर में 212 रन ही बना पाई। शाहबाज अहमद ने सबसे ज्यादा 107 रन बनाए। गुजरात vs राजस्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात ने जयपुर को 7 विकेट से हरा दिया। जयपुर की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 102 रन ही बना पाई। गुजरात ने इस लक्ष्य को 25.3 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। ग्रुप सी रेलवे vs सेना के एल सैनी स्टेडियम, जयपुर में खेले गए मुकाबले में सर्विसेज ने रेलवे को 5 विकेट से हराया। रेलवे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए, जिसे सर्विसेज ने 48.5 ओवरों में 5 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। सिक्किम vs चंडीगढ़ देहरादून में खेले गए मुकाबले में चंडीगढ़ ने सिक्किम को 4 विकेट से हराया। बारिश की वजह से मैच सिर्फ 21-21 ओवरों का हुआ। सिक्किम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 111 रन बनाए। इस लक्ष्य को चंडीगढ़ ने 2 गेंद शेष रहते 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

